Pierwszy zwiastun wyczekiwanej produkcji. Gwiazdor jest nie do poznania!
Robin Hood wraca na ekran! W sieci pojawił się pierwszy zwiastun epickiego filmu "The Death of Robin Hood", który opowie o losach bohatera średniowiecznych legend. Nowej produkcji daleko będzie do dotychczasowych przedstawień; tym razem słynny łucznik stawi czoła swojej mrocznej przeszłości.
W najnowszej historii skupionej na życiu Robin Hooda będziemy mieć do czynienia z bohaterem, który "zmaga się ze swoją przeszłością po życiu pełnym zbrodni". Zamiast wesołego rabusia zamieszkującego z kompanami lasy Sherwood, jak był przedstawiany we wcześniejszych wydaniach, pojawi się udręczony, zaprawiony w boju samotnik. Po odniesieniu ciężkich ran trafi na kobietę, dzięki której być może uda mu się odmienić życie.
W tytułowej roli zobaczymy Hugh Jackmana, a na ekranie towarzyszyć mu będzie m.in. Jodie Comer oraz Bill Skarsgård. Za reżyserię nowej produkcji odpowiada Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy").
Studio A24 udostępniło już pierwszy zwiastun produkcji. Hugh Jackman po charakteryzacji i przemianie w podstarzałego bohatera legend, który musi zmierzyć się z demonami przeszłości, jest wręcz nie do poznania. Film utrzymany będzie w mrocznym klimacie, a widzowie mogą spodziewać się dużej ilości akcji. Z dotychczasowych wypowiedzi reżysera wynika, że fabuła będzie intensywna i trzymająca w napięciu. Znajdujące się na plakacie zdanie "On nie był bohaterem" (He was no hero") sugeruje, że poznamy nikczemne oblicze mężczyzny. Jedno jest pewne - to Robin Hood, jakiego w kinie jeszcze nie było.
Premiera filmu "The Death of Robin Hood" planowana jest na 2026 rok.
