"The Death of Robin Hood": mroczna strona słynnego rabusia. Co wiemy o filmie?

W najnowszej historii skupionej na życiu Robin Hooda będziemy mieć do czynienia z bohaterem, który "zmaga się ze swoją przeszłością po życiu pełnym zbrodni". Zamiast wesołego rabusia zamieszkującego z kompanami lasy Sherwood, jak był przedstawiany we wcześniejszych wydaniach, pojawi się udręczony, zaprawiony w boju samotnik. Po odniesieniu ciężkich ran trafi na kobietę, dzięki której być może uda mu się odmienić życie.

W tytułowej roli zobaczymy Hugh Jackmana, a na ekranie towarzyszyć mu będzie m.in. Jodie Comer oraz Bill Skarsgård. Za reżyserię nowej produkcji odpowiada Michael Sarnoski ("Świnia", "Ciche miejsce: Dzień pierwszy").

Reklama

"The Death of Robin Hood": do sieci trafił pierwszy zwiastun

Studio A24 udostępniło już pierwszy zwiastun produkcji. Hugh Jackman po charakteryzacji i przemianie w podstarzałego bohatera legend, który musi zmierzyć się z demonami przeszłości, jest wręcz nie do poznania. Film utrzymany będzie w mrocznym klimacie, a widzowie mogą spodziewać się dużej ilości akcji. Z dotychczasowych wypowiedzi reżysera wynika, że fabuła będzie intensywna i trzymająca w napięciu. Znajdujące się na plakacie zdanie "On nie był bohaterem" (He was no hero") sugeruje, że poznamy nikczemne oblicze mężczyzny. Jedno jest pewne - to Robin Hood, jakiego w kinie jeszcze nie było.

Premiera filmu "The Death of Robin Hood" planowana jest na 2026 rok.

Zobacz też:

Debiut Polki oczarował widzów. Nagradzany film już dostępny w streamingu

