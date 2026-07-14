Pierwszy zwiastun "Avengers: Doomsday" już w następnym tygodniu?

Według serwisu sprzedaż biletów ruszy 20 lipca 2026 roku. "Avengers: Doomsday" w wersji Infinity Vision będzie dostępne w wybranych kinach. Wielkoformatowy standard został ogłoszony po wykupieniu przez Warner Bros. wszystkich seansów w kinach IMAX na trzy tygodnie dla "Diuny: Części trzeciej". Oba filmy mają swą premierę tego samego dnia.

Podano także, że nowa odsłona przygód Mścicieli ma trwać 2 godziny i 45 minut. To mniej od "Avengers: Koniec gry" (3 godziny i 1 minuta), a więcej od "Avengers: Wojny nieskończoności" (2 godziny i 29 minut). "The Hollywood Reporter" zaznaczył, że nie jest to ostateczna decyzja Marvela, a czas filmu może ulec zmianie.

Dziennikarze portalu podejrzewają także, że pierwszy zwiastun "Doomsday" zostanie zaprezentowany podczas panelu Marvel Studios w Hall H na Comic-Conie w San Diego 25 lipca. Biorąc pod uwagę decyzję o rozpoczęciu sprzedaży biletów uważają, że tego samego dnia trailer trafi do sieci.

Artykuł "The Hollywood Reporter" pojawił się w czasie, gdy kolejni dziennikarze filmowi podają, powołując się na swoje źródła, problemy, z jakimi spotyka się postprodukcja widowiska. Montaż ma nie przebiegać tak sprawnie, jak zakładali twórcy, a kolejne sceny trudno połączyć ze sobą w spójną całość. Marvel nie zamierza jednak przekładać daty premiery.

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday"

W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. W imponującej obsadzie oprócz Downeya Jr. znaleźli się między innymi Chris Evans (Steve Rogers/Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".