Pierwszy mąż zafundował jej piekło. Dopiero u jego boku znalazła szczęście

Melissa Benoist i Chris Wood: poznali się na planie serialowej "Supergirl"

Pierwszym filmem, w jakim zagrała Melissa Benoist, był "Tennessee", w którym partnerowała popularnej piosenkarce Mariah Carey. Później pojawiała się gościnnie w serialach "Prawo i bezprawie: zbrodniczy zamiar", "Zaprzysiężeni", "Homeland", "Żona idealna" czy "Waco", "Kampanii dziewczyn".

Na dużym ekranie mogliśmy oglądać ją w uznanym "Whiplash", "Patriots Day" czy "Sun Dogs". W 2012 roku dołączyła do stałej obsady "Glee" Ryana Murphy'ego. Ostatnio widzieliśmy ją w netfliksowym "Nabrzeżu", a wkrótce wystąpi w serialowej adaptacji przygód Myriona Bolitara.

Produkcją, która była przełomem w jej karierze, była oczywiście "Supergirl". Melissa Benoist przez sześć sezonów wcielała się w postać Kary Danvers/Supergirl, tytułowej Supergirl, kuzynki Supermana.

Benoist była pierwszą aktorką, która zagrała główną postać w telewizyjnej produkcji superbohaterskiej po zakończeniu w 1979 serialu "Wonder Woman". Na planie serialu stacji CBS/CW poznała swojego obecnego męża Chrisa Wooda. Aktor, którego widzowie z pewnością kojarzą z "Pamiętników wampirów", wcielał się w serialowego Mon-Ela.

Wcześniej przez dwa lata (2015-2017) Melissa Benoist była żoną Blake'a Jennera, który źle ją traktował. Po latach przyznał, że mentalnie i psychicznie znęcał się nad nią. Na szczęście u boku Chrisa Wooda Benoist odnalazła spokój.

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Melissa Benoist i Chris Wood: o ich związku plotkowano od miesięcy

Choć o ich możliwym związku niektórzy widzowie spekulowali od premiery drugiego sezonu "Supergirl" (2017), to Benoist i Wood publicznie przyznali, że są razem prawie rok później, kiedy pojawili się razem na rozdaniu nagród Tony w 2018 r. Minęło niecałe dwanaście miesięcy, a para ogłosiła w mediach społecznościowych swoje zaręczyny.

"Tak, to zawsze będzie tak" - napisała Melissa Benoist na swoim Instagramie w lutym 2019 roku. Ceremonia ślubna odbyła się we wrześniu.

Jak pisał serwis E!: "To była piękna uroczystość. Złożenie przysięgi trwało około 15 minut. Gdy dobiegło końca, rozległy się gromkie okrzyki i oklaski". Miesiąc później aktorka udostępniła na Instagramie prywatne zdjęcie ze ślubu pisząc: "Zawsze będę pamiętać, jak tego dnia co pięć minut patrzyłam na ciebie, wiedząc, że oboje myślimy to samo. Jakim cudem mieliśmy tyle szczęścia? (...) Każdego dnia udowadniasz mi, że jestem jedną z największych szczęściar na świecie".

Melissa Benoist i Chris Wood: "wracamy za 18 lat"

We wrześniu 2020 roku Melissa Benoist urodziła chłopca, o czym napisała na Instagramie. Wood opatrzył zdjęcie żony podpisem "Urodził się nasz syn, ma na imię Huxley i jest cudowny. A tak poza tym - to pewnie nie wasza sprawa. Buziaki, wracam za 18 lat".

Obecnie Melissa Benoist i Chris Wood wiodą szczęśliwe życie i pracują nad wspólnym serialem dla stacji NBC zatytułowanym "Duo".

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