Pierwszy fragment filmu "Zamach na papieża". Linda wraca jako legenda!

Na taką produkcję czekała cała Polska! Już dziś kinomaniacy mogą zobaczyć premierowy fragment filmu "Zamach na papieża" - produkcji, która powstała dzięki współpracy Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy. Udostępniona scena z filmu to smaczek dla prawdziwych kinomaniaków! Tylko najbardziej uważni widzowie docenią to ciekawe nawiązanie.

"Zamach na papieża": o czym jest?

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy.

Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

Producentem filmu jest studio Wonder Films, które ma w swoim dorobku współpracę z Władysławem Pasikowskim przy takich produkcjach, jak: "Psy 3. W imię zasad", "Jack Strong" oraz "Kurier".

Produkcja trafi do kin 26 września.