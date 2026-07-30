"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Tom Holland nie był zadowolony z filmu

Jak się okazuje, twórcy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" mieli w zanadrzu kilka zupełnie różnych wersji filmu. Nie wszystkie pomysły na dalsze losy Petera Parkera spodobały się jednak obsadzie i reżyserowi. Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier Marvela ostatnich lat doświadczyła wielu drastycznych zmian i cięć montażowych, by trafić na ekrany kin.

Odtwórca roli człowieka-pająka, Tom Holland zdradził w wywiadzie z Quotable, że jedna z wersji filmu powstała po konsultacji z osobami, które miały okazję widzieć go na długo przed premierą. Twórcy zasugerowali się więc zewnętrznymi opiniami i ponownie usiedli do montowania, jednak efekt ich pracy nie podpasował ani aktorom, ani pozostałym członkom ekipy filmowej.

Tom Holland o pracy nad nowym "Spider-Manem"

"Widzieliśmy mnóstwo różnych wersji tego filmu, a jedna z nich powstała po tym, jak uwzględniono wszystkie uwagi przypadkowych osób, które go oglądały, i zmienili film" - relacjonował. - "A potem obejrzeliśmy go i znienawidziliśmy" - dodał stanowczo.

Zdaniem Hollanda twórcy nie powinni modyfikować swoich prac tylko dlatego, że mogą być niezgodne z oczekiwaniami niektórych odbiorców. "To kompletnie nie zadziałało. Tego oczekiwaliby widzowie, ale to nie do końca to, czego chcieliśmy jako twórcy. Ale wyciągnęli lekcje z tego doświadczenia. Film może więc zmieniać się na tysiąc różnych sposobów w montażowni" - podsumował aktor.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": premiera już w ten piątek

Akcja filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozgrywa się cztery lata po tym, jak Doktor Strange wypowiedział zaklęcie, wskutek którego świat zapomniał o istnieniu nowojorskiego superbohatera. Peter Parker wiedzie teraz spokojne życie, skupia się na edukacji i stara pogodzić się ze stratą najbliższych. Zachodzi z nim jednak niebezpieczna przemiana, która zagraża jego istnieniu, a kiedy w mieście pojawia się kolejny złoczyńca, Peter musi zdecydować, czy powinien powrócić do rozdziału, który dawno już zamknął.

W filmie występują Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal i Sadie Sink. Polska premiera odbędzie się 31 lipca.



