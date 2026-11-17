"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" to kontynuacja "Pewnego razu... w Hollywood" z 2019 roku. Fabuła skupia się na tytułowym byłym kaskaderze, który pracuje jako fixer, rozwiązujący pilne problemy ludzi ze świata filmu. W Bootha wcielił się ponownie Brad Pitt. Rola w "Pewnego razu..." przyniosła mu szereg nagród, w tym Oscara za występ drugoplanowy. Na ekranie partnerują mu Elizabeth Debicki, Peter Weller, Scott Caan, Carla Gugino i Yahya Abdul-Mateen II.

Pierwsze reakcje, które pojawiły się w mediach społecznościowych, chwalą reżyserię Finchera, który świetnie odnajduje się w szalonej konwencji scenariusza Tarantino. Dużo dobrych słów popłynęło także w stronę aktorów. Obok Pitta najbardziej chwalona jest Debicki. Według niektórych kradnie ona każdą swoją scenę.

Pierwsze opinie o "Dalszych perypetiach Cliffa Bootha"

"To dziki i przezabawny film. Brad Pitt z łatwością wraca do swojej nagrodzonej Oscarem roli i daje najlepszy występ od czasu 'Pewnego razu... w Hollywood'. Elizabeth Debicki wnosi na ekran odurzającą zmysłowość, a Scott Caan i Peter Weller są tak dobrzy, że mogliby mieć trzy razy więcej czasu ekranowego. Zdjęcia są przepiękne. Jeśli film z 2019 roku był listem miłosnym do Los Angeles, ten jest pełnoprawnym sonetem" - napisał Clayton Davis z portalu Variety. "To także miłe przypomnienie, że nie każdy reżyser musi pisać swoje filmy, a nie każdy scenarzysta musi je reżyserować".

"Ten film to czysta frajda. David Fincher bawi się z nostalgią za minioną epoką, tak bliską sercu Quentina Tarantino. Sprawdza się to znakomicie. Historia potrzebuje chwili, żeby się rozkręcić, ale ostatecznie wychodzi z tego rozrywkowe kino noir osadzone w Los Angeles. Pitt i Debicki tworzą elektryzujący duet. Peter Weller kradnie show" - czytamy we wpisie Courtney Howard, krytyczki związanej z Variety i AV Club.

"Bez dwóch zdań, to mój ulubiony film roku. Jest przezabawny, ekscytujący, romantyczny. Nie wiesz, co zaraz się stanie, a potem i tak w to nie wierzysz. Nie mógłbym kochać go bardziej" - przyznał Germain Lussier z Gizmodo.

Z kolei krytyk Zach Pope zaznacza, że "Dalsze perypetie..." stoją na "charakterystycznym dla Tarantino chaosie, drobiazgowości Finchera i występie Brada Pitta, który bez wysiłku wciela się ponownie w charyzmatycznego Cliffa Bootha". "Całość stanowi list miłosny do Hollywood lat 70., które przypomina nam, że czasem wystarczy nieobowiązująca i wciągająca przygoda z bohaterem, z którym kochamy spędzać czas. Nawet jeśli zmierza to ku kompletnemu szaleństwu. [...] A Elizabeth Debicki kradnie cały film. Co za kreacja".

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Kiedy premiera?

Warto przypomnieć, że w przypadku większości dużych produkcji pierwsze reakcje w mediach społecznościowych są głównie pozytywne. 19 listopada spada embargo na recenzje. Tego dnia przekonamy się, czy film Finchera spełnia pokładane w nim nadzieje.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" wejdą do kin na całym świecie w ograniczonej dystrybucji 25 listopada 2026 roku. 23 grudnia film znajdzie się w ofercie platformy streamingowej Netflix.