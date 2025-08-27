Reklama

Pierwsze opinie o nowym filmie Jesse'ego Eisenberga. Szykuje się hit?

Oprac.: Jakub Izdebski
Wiadomości
1 godz. 22 minuty temu

Odbyły się pierwsze pokazy testowe niezatytułowanego jeszcze musicalu Jesse’ego Eisenberga. To trzeci film zrealizowany przez uznanego aktora. Widzowie chwalą przede wszystkim występy Julianne Moore i Paula Giamattiego.

Portal "World of Reel" poda relację jednego z uczestników pokazu. "Moore gra boleśnie niezręczną gospodynię domową, która zaczyna brać lekcje aktorstwa i w pełni się w nie angażuje. […] Prace nad rolą pochłaniają ją, a film ze studium ekscentrycznej postaci zmienia się w czarną komedię" – czytamy w relacji.

"Wyobraź sobie, że Woody Allen nakręcił ‘Czarnego łabędzia’. Publiczność pękała ze śmiechu. Giamatti gra mentora Moore, Eisenberg pojawia się na moment. Zdjęcia Drew Danielsa zachwycają, a muzyka Emile’a Mosseriego idealnie dopełnia całość" – czytamy na "World of Reel".

Reklama

Co wiemy o najnowszym filmie Jesse'ego Eisenberga?

Poza Moore i Giamattim w filmie wystąpią także Halle Bailey, Bernadette Peters i Maulik Pancholy. Eisenberg wyreżyserował produkcję i napisał jej scenariusz. To jego trzeci film po "When You Finish Saving the World" i kręconym w Polsce "Prawdziwym bólu".

Musical powstaje dla wytwórni A24. Premiera jest przewidywana w 2026 roku. Przewiduje się, że jego światowa premiera odbędzie się w czasie festiwalu w Sundance.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Jesse Eisenberg | Paul Giamatti | Julianne Moore
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Reklama