Pierwsze opinie o nowym filmie Jesse'ego Eisenberga. Szykuje się hit?
Odbyły się pierwsze pokazy testowe niezatytułowanego jeszcze musicalu Jesse’ego Eisenberga. To trzeci film zrealizowany przez uznanego aktora. Widzowie chwalą przede wszystkim występy Julianne Moore i Paula Giamattiego.
Portal "World of Reel" poda relację jednego z uczestników pokazu. "Moore gra boleśnie niezręczną gospodynię domową, która zaczyna brać lekcje aktorstwa i w pełni się w nie angażuje. […] Prace nad rolą pochłaniają ją, a film ze studium ekscentrycznej postaci zmienia się w czarną komedię" – czytamy w relacji.
"Wyobraź sobie, że Woody Allen nakręcił ‘Czarnego łabędzia’. Publiczność pękała ze śmiechu. Giamatti gra mentora Moore, Eisenberg pojawia się na moment. Zdjęcia Drew Danielsa zachwycają, a muzyka Emile’a Mosseriego idealnie dopełnia całość" – czytamy na "World of Reel".
Poza Moore i Giamattim w filmie wystąpią także Halle Bailey, Bernadette Peters i Maulik Pancholy. Eisenberg wyreżyserował produkcję i napisał jej scenariusz. To jego trzeci film po "When You Finish Saving the World" i kręconym w Polsce "Prawdziwym bólu".
Musical powstaje dla wytwórni A24. Premiera jest przewidywana w 2026 roku. Przewiduje się, że jego światowa premiera odbędzie się w czasie festiwalu w Sundance.