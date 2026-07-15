"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" to najnowsza propozycja dla fanów opowieści ze Śródziemia. Z oryginalnej trylogii powrócą Ian McKellen i Elijah Wood jako Gandalf oraz Frodo. W filmie zobaczymy także Jamiego Dornana jako młodego Aragorna, Leo Woodalla jako Halvarda oraz Kate Winslet jako Marigol. W roli tytułowej ponownie wystąpi Andy Serkis, który stanie również za kamerą.

Mamy już pierwsze zdjęcia z planu i jasno widać, że odtwórca roli Golluma z ogromną radością powrócił do pracy!

"Polowanie na Golluma": ruszyły zdjęcia!

Studio Warner Bros. już podkręca emocje! Produkcja "Władcy Pierścieni: Polowania na Golluma" właśnie wystartowała, a do sieci trafiły pierwsze ujęcia z planu, przedstawiające Andy'ego Serkisa wcielającego się w kultowego stwora.

Otrzymaliśmy krótki film ze startu produkcji, na którym widzimy aktora w specjalnym stroju do nagrywania techniką motion capture. Serkis zasiada na krześle reżysera i pyta asystenta: "To od czego zaczynamy?". Gdy pada odpowiedź, że od pierwszej sceny, aktor zamyka notes i bierze się do pracy. Kuca na specjalnie przygotowanym podeście i charakterystycznym głosem wykrzykuje wprost w kamerę: "Akcja!". Po chwili sceneria zmienia się z szarego studia na skaliste krajobrazy Nowej Zelandii.

W rozmowie z magazynem "Variety" aktor nie krył ogromnego entuzjazmu z powodu powrotu do Śródziemia.

"Nie mogłoby być lepiej. I nie chodzi tylko o tych ludzi, których oczywiście uwielbiam i z którymi spędziłem tyle lat pracując, ale o całą ekipę, praktycznie od 25 lat. To wspaniale. Dołączają też pokolenia ich dzieci. To wielka sprawa rodzinna".

Film trafi do kin w 2027 roku.