Pierwsza kobieta z Oscarem za zdjęcia. Szykują się nowe projekty

Arkapaw z kolejnymi projektami

Po historycznym triumfie na tegorocznej gali Oscarów, Autumn Durald Arkapaw nie zwalnia tempa. Operatorka, która jako pierwsza kobieta w historii zdobyła statuetkę za najlepsze zdjęcia - za film "Sinners" - wchodzi w jeden z najbardziej intensywnych okresów swojej kariery.

Arkapaw od lat uchodzi za jedną z najciekawszych autorek zdjęć w Hollywood, znaną z charakterystycznej pracy ze światłem i kolorem oraz współpracy z wyrazistymi reżyserami. Teraz wszystko wskazuje na to, że jej kalendarz będzie wypełniony po brzegi.

Już wcześniej informowano, że operatorka ponownie połączy siły z Ryanem Cooglerem przy reboocie kultowego serialu "Z Archiwum X". Zdjęcia do odcinka pilotażowego mają ruszyć w maju - będzie to ich trzeci wspólny projekt.

To jednak nie koniec. Arkapaw ponownie stanie za kamerą przy filmie "Perfect" w reżyserii Gii Coppoli dla Netfliksa. Produkcja rozpocznie się 8 czerwca i będzie już czwartą współpracą operatorki z Coppolą.

"Perfect" opowie historię olimpijskiej gimnastyczki Kerri Strug, w którą wcieli się Millie Bobby Brown. Reżyserka dołączyła do projektu we wrześniu ubiegłego roku, zastępując pierwotnie zaangażowaną Olivię Wilde.

