Pierwsza część "Road House" była hitem. Z kim zmierzy się w kontynuacji?

"Road House" był remakiem "Wykidajły", kultowego filmu z Patrickiem Swayze'em w 1989 roku. Jake Gyllenhaal wcielił się w nim w Daltona, byłego zawodnika UFC, który podejmuje pracę jako bramkarz w barze na Florydzie. Szybko odkrywa, że przyjdzie mu się zmierzyć nie tylko z niezadowolonymi klientami, ale też lokalną grupą przestępczą.

"Road House 2". Co wiemy o sequelu hitu Prime Video?

Film ukazał się w marcu 2024 roku na platformie Prime Video. Okazał się jednym z jej największych hitów. Został obejrzany na całym świecie przez ponad 100 milionów użytkowników. Realizacja sequela wydawała się więc tylko kwestią czasu. Za kamerą kontynuacji stanie Guy Ritchie, który zastąpi Douga Limana. Scenariusz napisze Will Bealt.

Niewiele wiadomo na temat fabuły "Road House 2". Pewny jest jedynie powrót Gyllenhaala. Historia ma przedstawić wiele zupełnie nowych postaci. Może to oznaczać, że w sequelu nie zobaczymy sporej części oryginalnej obsady. Należeli do niej między innymi Daniela Melchior, Jessica Williams, Joaquim de Almeida i wspomniany wcześniej McGregor

