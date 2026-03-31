"Pomoc domowa" Paula Feiga była hitem przełomu 2025 i 2026 roku. Adaptacja książki Freidy McFadden skupiała się na Millie (Sydney Sweeney), która podejmuje pracę gospodyni w willi bogatego młodego małżeństwa Niny (Amanda Seyfried) i Andrew (Brandon Sklenar). Dziewczyna skrywa mroczną tajemnicę. Okazuje się ona niczym przy tym, co dzieje się w domu jej pracodawców.

Kosztująca 35 milionów dolarów "Pomoc domowa" zarobiła na całym świecie 398 milionów dolarów. Adaptacji kolejnej książki z serii napisanej przez McFadden wydawała się tylko kwestią czasu. Wytwórnia Lionsgate zapowiedziała ją już w styczniu 2026 roku.

"Pomoc domowa. Sekret". O czym opowiada kontynuacja popularnej powieści?

"Pomoc domowa. Sekret" skupia się na kolejnej pracy Millie. Tym razem dziewczyna trafia do domu Douglasa Garricka. Ten zakazuje jej wchodzić do pokoju, w którym przebywa jego chora żona. Millie w końcu puka do drzwi sypialni. Gdy te się uchylą, sprawy zaczną się szybko komplikować.

"Pomoc domowa. Sekret". Twórcy

Oprócz Sweeney swą rolę powtórzy Michele Morrone. Aktor znów wcieli się w ogrodnika Enzo. Za kamerą stanie ponownie Paul Feig. Scenariusz na podstawie bestsellerowej powieści Freidy McFadden "Pomoc domowa. Sekret" przygotuje Rebecca Sonnenshine.

Potwierdzono, że w sequelu nie zobaczymy znanych z pierwszej części Amandy Seyfried i Brandona Sklenara. W jedną z nowych bohaterek wcieli się natomiast nominowana do Oscara Kirsten Dunst.