Na portalu Deadline pojawiły się pierwsze informacje dotyczące przyszłorocznej gali rozdania Oscarów. Podane został tak zwane oscarowe shortlisty ("krótkie listy") zawierające od 10 do 15 tytułów, spośród których już 17 stycznia 2025 roku zostanie wyłonionych pięć filmów. Gala wręczenia nagród odbędzie się 2 marca.

Na ten moment poznaliśmy shortlisty 10 kategorii: najlepszy film międzynarodowy, pełnometrażowy film dokumentalny, krótkometrażowy film dokumentalny, charakteryzacja i fryzury, muzyka, piosenka, krótkometrażowy film animowany, krótkometrażowy film aktorski, dźwięk oraz efekty specjalne.

Reklama

Wśród obecnych na liście produkcji jest kilka produkcji związanych z Polską, w tym: "Dziewczyna z igłą" w reżyserii Magnusa von Horna, czyli duńsko-polsko-szwedzka koprodukcja, która reprezentuje Danię w kategorii najlepszy film międzynarodowy, krótkometrażowa animacja "Kapral Wojtek" oraz "Pomarańcza z Jaffy", polsko-francuska koprodukcja nominowana w kategorii najlepszy film aktorski.

Oscary 2025: które filmy mają szansę na wygraną?

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Brazylia - "I’m Still Here"

Kanada - "Universal Language"

Czechy - "Waves"

Dania - "Dziewczyna z igłą"

Francja - "Emilia Pérez"

Niemcy - "Nasienie świętej figi"

Islandia - "Touch"

Irlandia - "Kneecap. Hip hopowa rewolucja"

Włochy - "Vermiglio"

Łotwa - "Flow"

Norwegia - "Armand"

Palestyna - "Strefa Zero"

Senegal - "Dahomey"

Tajlandia - "How to Make Millions Before Grandma Dies"

Wielka Brytania - "Santosh"

PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"The Bibi Files"

"Black Box Diaries"

"Dahomey"

"Daughters"

"Eno"

"Frida"

"Hollywoodgate"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Queendom"

"The Remarkable Life of Ibelin"

"Soundtrack to a Coup d’Etat"

"Sugarcane"

"Union"

"Will & Harper"

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Chasing Roo"

"Death by Numbers"

"Eternal Father"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"Keeper"

"Makayla’s Voice: A Letter to the World"

"Once upon a Time in Ukraine"

"The Only Girl in the Orchestra"

"Planetwalker"

"The Quilters"

"Seat 31: Zooey Zephyr"

"A Swim Lesson"

"Until He’s Back"

CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

"Wybraniec"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"A Different Man"

"Diuna: część 2"

"Emilia Pérez"

"Maria"

"Nosferatu"

"Substancja"

"Waltzing with Brando"

"Wicked"

NAJLEPSZA MUZYKA

"Obcy: Romulus"

"Babygirl"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Mrugnij dwa razy"

"Blitz"

"The Brutalist"

"Challengers"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"The Fire Inside"

"Gladiator II"

"Horyzont. Rozdział 1"

"W głowie się nie mieści 2"

"Nosferatu"

"The Room Next Door"

"Sing Sing"

"The Six Triple Eight"

"Wicked"

"Dziki robot"

"Dziewczyna i morze"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Forbidden Road" z "Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

"Winter Coat" z "Blitz"

"Compress/Repress" z "Challengers"

"Never Too Late" z "Elton John: Never Too Late"

"El Mal" z "Emilia Pérez"

"Mi Camino" z "Emilia Pérez"

"Sick in the Head" z "Kneecap. Hip hopowa rewolucja"

"Beyond" z "Vaiana 2"

"Tell Me It’s You" z "Mufasa: Król Lew"

"Piece by Piece" z "Piece by Piece"

"Like a Bird" z "Sing Sing"

"The Journey" z "The Six Triple Eight"

"Out of Oklahoma" z "Twisters"

"Kiss the Sky" z "Dziki robot"

"Harper and Will Go West" z "Will & Harper"

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Au Revoir Mon Monde"

"Kapral Wojtek"

"Beautiful Men"

"Bottle George"

"A Crab in the Pool"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Maybe Elephants"

"Me"

"Origami"

"Percebes"

"The 21"

"Wander to Wonder"

"The Wild-Tempered Clavier"

"Yuck!"

KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

"Anuja"

"Clodagh"

"The Compatriot"

"Crust"

"Dovecote"

"Edge of Space"

"The Ice Cream Man"

"I’m Not a Robot"

"The Last Ranger"

"A Lien"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

"The Masterpiece"

"Pomarańcza z Jaffy"

"Paris 70"

"Room Taken"

DŹWIĘK

"Obcy: Romulus"

"Blitz"

"A Complete Unknown"

"Deadpool & Wolverine"

"Diuna: część 2"

"Emilia Pérez"

"Gladiator II"

"Joker: Folie à Deux"

"Wicked"

"Dziki robot"



EFEKTY SPECJALNE

"Obcy: Romulus"

"Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

"Civil War"

"Deadpool & Wolverine"

"Diuna: część 2"

"Gladiator II"

"Królestwo Planety Małp"

"Mufasa: Król Lew"

"Twisters"

"Wicked"

Zobacz też: "Kleks i wynalazek Filipa Golarza": Nowa gwiazda w filmie. Jest nie do poznania