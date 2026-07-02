Piękność triumfuje. Zdobyła pierwszą nagrodę sezonu! Będzie kolejny Oscar?

Penélope Cruz zachwyca po raz kolejny

W "Zaproszeniu" Penélope Cruz wciela się w Piñę, charyzmatyczną psychoterapeutkę i seksuolożkę, która wraz z partnerem zostaje zaproszona przez sąsiadów na kolację. To, co początkowo wydaje się niewinnym spotkaniem, szybko zamienia się w pełną napięcia, humoru i emocjonalnych zwrotów grę, w której każda z postaci zostaje zmuszona do konfrontacji z własnymi pragnieniami i lękami.

Jej występ został doceniony przez Stowarzyszenie Krytyków Hollywood, które przyznało Cruz Astra Midseason Movie Award dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Warto dodać, że nagrodę otrzymali również autorzy scenariusza Rashida Jones i Will McCormack.

Astry to jedno z pierwszych wyróżnień zapowiadających sezon najważniejszych nagród filmowych i często wskazujące nazwiska, które kilka miesięcy później pojawiają się w oscarowych prognozach.

Krytycy zgodnie podkreślają, że Cruz jest najmocniejszym punktem filmu.

"Ton opowieści nadaje emanująca pewnością siebie i zmysłowym erotyzmem Penélope Cruz" - pisał w naszej recenzji filmu Rafał Pawłowski.

Ikona światowego kina

Penélope Cruz od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najbardziej cenionych aktorek europejskiego i amerykańskiego kina. 52-letnia Hiszpanka urodziła się w Alcobendas pod Madrytem. Zanim rozpoczęła karierę aktorską, przez dziewięć lat uczyła się tańca klasycznego, co - jak sama wielokrotnie podkreślała - dało jej dyscyplinę, z której korzysta do dziś na planie filmowym.

Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła jej współpraca z Pedro Almodóvarem. Zagrała w takich filmach jak "Drżące ciało", "Wszystko o mojej matce", "Volver", "Ból i blask" oraz "Matki równoległe". Jednocześnie z powodzeniem rozwijała karierę w Hollywood, występując m.in. w "Vanilla Sky", "Blow", "Dziewięć", "Morderstwie w Orient Expressie", "Ferrari" czy serii "Piraci z Karaibów".

Oscar i imponująca kolekcja nagród

W 2009 roku Cruz przeszła do historii jako pierwsza Hiszpanka nagrodzona Oscarem w kategorii aktorka drugoplanowa za film "Vicky Cristina Barcelona" Woody'ego Allena. Była także trzykrotnie nominowana do tej nagrody za role w obrazach "Volver", "Nine - Dziewięć" i "Matki równoległe".

Na swoim koncie ma również Nagrodę dla Najlepszej Aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes (za "Volver", wspólnie z żeńską obsadą), Puchar Volpiego zdobyty podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji za "Matki równoległe", liczne nagrody Goya oraz nominacje do BAFTA, Złotych Globów i nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów.

Prywatnie stawia na rodzinę

Od 2010 roku Penélope Cruz jest żoną aktora, Javiera Bardema. Poznali się jeszcze na początku lat 90., jednak ich związek rozpoczął się wiele lat później podczas pracy nad filmem "Vicky Cristina Barcelona". Para wychowuje dwoje dzieci i konsekwentnie chroni swoje życie prywatne przed mediami. Oboje angażują się również w działalność charytatywną i społeczną.

Nowa nagroda za "Zaproszenie" pokazuje, że Penélope Cruz nie zwalnia tempa. Po ponad trzydziestu latach kariery wciąż zaskakuje odwagą wyborów, niezwykłą charyzmą i aktorską klasą, która sprawia, że każda jej rola staje się filmowym wydarzeniem.

"Zaproszenie": Fabuła

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów. Czy obie pary pójdą dziś spać we własnych łóżkach?

"Zaproszenie" [trailer] materiały dystrybutora



