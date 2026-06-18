Piękni i zakochani. Żyli jak w bajce, ale wszystko się skończyło

Anja Rubik i Sasha Knezevic: miłość, która miała się nigdy nie skończyć

Wiele osób myślało, że będą ze sobą już na zawsze. Piękni, utalentowani i z rozwijającymi się karierami. Anja Rubik i Sasha Knezevic kiedyś uchodzili za jedną z najbardziej popularnych par show-biznesu. Niestety ich miłość nie trwała wiecznie...

Poznali się w 2007 roku podczas pracy przy kampanii reklamowej, jednak to chwilę później w Nowym Jorku rozkwitło ich uczucie. Spotkali się na kawę i od razu pojawiły się motyle w brzuchu. Nie trzeba było długo czekać, by świat obiegła informacja, że są razem. Sasha oświadczył się ukochanej w Boże Narodzenie trzy lata po rozpoczęciu związku i niedługo później powiedzieli sobie "tak". Co ciekawe, ich ślub odbył się na Majorce w miejscowości Deia.

Co było przyczyną rozpadu ich małżeństwa?

Miłość polskiej supermodelki i serbskiego modela miała się dobrze przez dłuższy czas. Anja i Sasha żyli jak w bajce, lecz w pewnym momencie coś zaczęło się psuć. Trudno było pogodzić dwie mocno rozwijające się kariery. Każde z nich miało swoje priorytety, które zaczęły kolidować z dbaniem o związek. W 2015 roku pierwszy raz Anja przyznała, że wraz z partnerem zrobili sobie przerwę. Później potwierdziła, że kilkukrotnie się schodzili i rozstawali. Próbowali walczyć o małżeństwo, lecz nieskutecznie.

"Poznaliśmy się kiedy byliśmy bardzo młodzi i w pewnym momencie zaczęliśmy się rozwijać w różnych kierunkach. Sporo czasu minęło zanim zrozumieliśmy, że chcemy inaczej żyć i nie ma sensu torturować się nawzajem. Ani ja nie byłam szczęśliwa, ani on. Dla naszego szczęścia trzeba było podjąć tę decyzję. To była trudna decyzja. Chyba najtrudniejsza w moim życiu. Podejmowaliśmy ją długo. Rozstawaliśmy się, potem znów się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, próbowaliśmy coś odbudować, aż ostatecznie stwierdziliśmy, że nie ma wyjścia" - wyznała supermodelka w rozmowie z "Vivą!".

Anja Rubik i Sasha Knezevic Wojtalewicz Jarosław/AKPA AKPA

W 2016 roku doszło do rozwodu. "Dramatu nie było, bo nasze rozstanie było rozciągnięte w czasie. Po drodze okazało się, że chcemy żyć innym życiem, mieszkać w innych miejscach, ale się nadal lubiliśmy. Więc to była trudna, długo podejmowana decyzja. Ostatecznie uznaliśmy, że aby to mogło dalej funkcjonować, to albo on musiałby z wielu rzeczy zrezygnować, albo ja. I doszliśmy do wniosku, że albo ja bym mu nie wybaczyła, albo on mnie. Tak się nie da żyć" - dodała Anja Rubik.

Jak wyglądała relacja gwiazd po rozstaniu?

Jak wyglądała ich relacja tuż po rozstaniu? "Nadal się lubiliśmy. Nadal się szanowaliśmy jako ludzie. To była smutna decyzja, ale konieczna, bo byliśmy nieszczęśliwi" - stwierdziła celebrytka.

"Każde rozstanie jest trudne, nie ma łatwych rozstań. Myślę, że my mamy szacunek do siebie i to daje nam możliwość pozostania przyjaciółmi" - potwierdził Sasha w innym wywiadzie.

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