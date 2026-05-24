Piękna Polka mogła być gwiazdą. Zagrała jedną rolę i zniknęła

"Con amore": polska odpowiedź na amerykańskie "Love Story"

W 1962 roku tłumaczka i pisarka Halina Snopkiewicz napisała książkę dla młodzieży pt. "Słoneczniki". Powieść cieszyła się ogromnym powodzeniem i była napisana w formie pamiętnika nastolatki. Autorka zadedykowała ją swojej jedynej córce Małgorzacie, która wówczas była dzieckiem. Gdy dziewczynka dorosła, zaczęła studia na polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim. Wówczas zupełnie przypadkiem zaproponowano jej rolę w filmie o miłości, który miał być polską odpowiedzią na amerykański melodramat "Love Story".

Scenariusz do "Con amore" napisała w 1975 roku Krystyna Berwińska, której książka pod takim tytułem uzyskała II nagrodę w konkursie wydawnictwa Czytelnik. Tekstem zainteresował się reżyser Jan Batory, który miał na swym koncie popularne w tamtych latach produkcje: "Jezioro osobliwości", "O dwóch takich, co ukradli Księżyc" oraz serial "Karino".

Film "Con amore" miał premierę 24 maja 1976 roku. Mija właśnie 50 lat od tego dnia.

O czym opowiada film "Con amore"?

Akcja filmu rozgrywa się w środowisku studentów Akademii Muzycznej, którzy przygotowują się do Konkursu Chopinowskiego. Scenariusz opowiada historię czworokąta, którego bohaterami są: młody pianista Grzegorz (Wojciech Wysocki), jego dziewczyna Ewa (Małgorzata Snopkiewicz), kolega Grzegorza ze studiów - Andrzej (Mirosław Konarowski), zakochany w Ewie oraz Zosia (Joanna Szczepkowska), córka profesora muzyki, ślepo zakochana w Andrzeju.

Zapatrzony w karierę Grzegorz nie zwraca uwagi na to, że jego dziewczyna Ewa zaczyna poważnie chorować. Ona musi poddać się operacji, ale nie chcąc pomocy od swego chłopaka, zrywa z nim. Nieoczekiwanie z pomocą przychodzi zakochany w niej Andrzej. Troskliwie opiekuje się Ewą w czasie pobytu w szpitalu i po powrocie do domu. Niestety, nie mając czasu, przestaje ćwiczyć, nad czym boleje jego nauczyciel muzyki oraz jego córka Zosia. Chłopak nie dostaje się do kolejnego etapu Konkursu Chopinowskiego. Kiedy Grzegorz zostaje jednym z laureatów, chce wrócić do Ewy. Co zrobi dziewczyna?

Wojciech Wysocki, Małgorzata Snopkiewicz i Mirosław Konarowski w filmie "Con amore" filmpolski.pl materiały prasowe

Zagrała główną rolę i zniknęła. Co stało się z Małgorzatą Snopkiewicz?

W filmie "Con amore" główne role zagrali: Małgorzata Snopkiewicz, Joanna Szczepkowska, Wojciech Wysocki i Mirosław Konarowski. Produkcja okazała się trampoliną dla ich dalszej kariery. Odtwórczyni roli Ewy była jedyną aktorką niezawodową w tym gronie. Widzowie i krytycy zachwycili się jej naturalnością, wdziękiem i ekranową nieśmiałością. Jednak jej głos został w filmie zdubbingowany przez Jadwigę Jankowską-Cieślak.

Po premierze w 1976 roku film wzbudził spore poruszenie. Choć niektórzy krytycy wytykali mu melodramatyczność, to kreacje aktorskie młodych debiutantów spotkały się z ogromnym uznaniem.

Małgorzata Snopkiewicz z dnia na dzień stała się sławna. Spodziewano się, że zagości w branży filmowej na dłużej. Stało się jednak inaczej, bo kariera nie miała dla niej wielkiego znaczenia. Nigdy nie marzyła o byciu aktorką. Inspirowała się swoją mamą - pisarką, miała lekkie pióro i doskonale radziła sobie na studiach polonistycznych. Cztery lata po premierze "Con amore", w wieku zaledwie 46 lat, zmarła nagle Halina Snopkiewicz. Miała zawał serca. Jej córka długo nie mogła uporać się z tą stratą.

Małgorzata Snopkiewicz po latach ułożyła sobie życie. Wyszła za mąż za operatora, Macieja Bugajaka, razem założyli firmę, zajmującą się produkcją i dystrybucją filmów. Została też mamą. Często pytano ją, dlaczego zrezygnowała z kariery.

"Dom, dzieci - to najkrótsza odpowiedź" - przyznała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Joanna Szczepkowska i Małgorzata Snopkiewicz w filmie "Con amore" filmpolski.pl materiały prasowe

Co znaczy "Con amore"?

"Con amore" znaczy po włosku "z pasją, zaangażowaniem emocjonalnym, miłością, czule". Termin ten stosowany jest również w języku muzycznym, w którym oznacza wskazówkę interpretacyjną dla wykonawcy utworu: "z uczuciem".

Jak pisali krytycy, film "Con amore" to zarówno poruszająca opowieść o miłości, szlachetności i relacjach z drugim człowiekiem, jak i starannie wkomponowany w świat filmowy obraz przygotowań do Konkursu Chopinowskiego.

Podkreślano, że muzyka Fryderyka Chopina w filmie nie jest jedynie tłem - to pełnoprawny bohater, który komentuje stan ducha bohaterów.