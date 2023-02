"Piękna katastrofa": Gorące sceny w nowym filmie twórców "After 2" [zwiastun]

Recenzja "After 2": Upadek namiętności [recenzja]

"Piękna katastrofa" (tyt. oryg. "Beautiful Disaster") to ekranizacja pełnego namiętności bestsellera Jamie McGuire.

W Stanach Zjednoczonych "Piękna katastrofa" zadebiutowała na rynku wydawniczym w 2011 roku. Z miejsca zyskała liczne grono zagorzałych wielbicieli. Trzy lata później zachwyciła też polskie czytelniczki, które z zapartym tchem śledziły losy głównych bohaterów i historię ich wzruszającej i trudnej miłości.

Wielu fanów nie mogło się doczekać chwili, gdy "Piękna katastrofa" zostanie przeniesiona na duży ekran. Marzyli o tym. Dawali temu wyraz na przeróżnych forach w mediach społecznościowych. W końcu ich prośby zostały wysłuchane. W 2021 roku potwierdzono, że "Piękna katastrofa" zostanie zekranizowana. Podjęli się tego twórcy hitów "After 2" i "Szkoły uwodzenia" .

"Piękna katastrofa": O czym opowiada film?

Główne role powierzono Dylanowi Sprouse’owi , który wcielił się w Travisa, i Virginii Gardner (Abby).

"Uważam, że główna obsada 'Pięknej katastrofy' to strzał w dziesiątkę. Zarówno z Ginny jak i z Dylanem miałem już okazję pracować przy innych projektach. To profesjonaliści w każdym calu. Wiedziałem, że się dogadamy. Cieszę się, że znowu spotkaliśmy się na planie. To była duża przyjemność i spore wyzwanie" - wyznał w jednym z wywiadów reżyser Roger Kumble.