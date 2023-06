Jak zauważa portal The Playlist, zaproszenia do Akademii można się spodziewać, jeśli ostatnio otrzymało się nominację do Oscara, bądź się go zdobyło. Takie zaproszenia nie są jednak wysyłane "na siłę". Jeśli ktoś nie chce być akademikiem, wystarczy powiedzieć o tym jasno. Zdarzają się również osoby, które kiedyś zrzekły się swojego członkostwa, a po latach zmieniły zdanie.

Nowi członkowie Akademii dołączają do konkretnych oddziałów akademii, które są podzielone według dziedzin przemysłu filmowego, które reprezentują. Możliwe jest, że zdarzą się osoby nominowane do kilku takich oddziałów, np. aktorskiego i reżyserskiego.



Reklama

40 procent z tegorocznego naboru do Akademii stanowią kobiety - informuje portal Variety. Jeśli wszyscy zaproszeni zaakceptują członkostwo, Akademia rozrośnie się do 10 817 członków.

Wśród zaproszonych w tym roku do Akademii artystów znaleźli się m.in. Austin Butler ("Elvis"), Ke Huy Quan ("Wszystko wszędzie naraz") oraz Taylor Swift.

Pięć Polek dostało zaproszenie do Akademii

Grono akademików zasili także pięć Polek (o ile zaakceptują zaproszenie).

Joanna Kulig została zauważona w Hollywood, kiedy wystąpiła w małej roli w nagrodzonym Oscarem filmie Pawła Pawlikowskiego "Ida". W kolenym obrazie reżysera "Zimnej wojnie" przypadła jej już w udziale główna rola. Polską aktorkę chwaliła sama Natalie Portman.

Joanna Kulig: Debiutowała jako 16-latka 1 / 7 Joanna Kulig jest absolwentką krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego, specjalizacja wokalno-estradowa. Jest aktorką śpiewającą - słyszeliśmy ją m.in. na płycie "Nawet" Grzegorza Turnaua, którego piosenka "Między ciszą" zapewniła jej 3. miejsce w finale "Szansy na sukces" w 1998 r.; a także w spektaklach muzycznych przygotowywanych przez artystów Piwnicy Pod Baranami. Źródło: Agencja FORUM Autor: Archiwum TVP

"Poznałam Joannę osobiście i podczas rozmowy zdradziła mi, że jest nie tylko aktorką, ale również piosenkarką. Ma wspaniały głos. I ta jej charyzma! Jest chyba pierwszą osobą, która kompletnie mnie przegadała! Od tej dziewczyny nie da oderwać wzroku, to wulkan energii - cały czas gestykuluje, zmienia pozycje, intensywnie mruga, śmieje się niemal do łez. Jej twarz jest taka żywiołowa... Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na planie" - mówiła hollywoodzka gwiazda.

Agnieszka Smoczyńska to laureatka Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film "The Silent Twins". W 2015 roku zaskoczyła świat kina odważnie eklektycznymi gatunkowo "Córkami dancingu" . Historia syren, które wychodzą z Wisły i przemierzają nocną Warszawę lat 80. to zdumiewająca hybryda musicalu, kina psychologicznego i horroru. Drugi film fabularny Smoczyńskiej pt. "Fuga" miał premierę w Cannes w ramach prestiżowej sekcji Critics’ Week. Film również został nagrodzony na festiwalu w Gdyni (najlepszy debiut albo drugi film oraz za zdjęcia dla Jakuba Kijowskiego) oraz zdobył Orła za scenariusz Gabrieli Muskały . Agnieszka Smoczyńska wyreżyserowała również kilka odcinków takich seriali Netflixa, jak "1983" i "Warrior Nun".

Joanna Dylewska to ceniona polska operatorka, która współpracowała m.in. z Agnieszką Holland (nominowany do Oscara "W ciemności") oraz Siergiejem Dworcewojem ("Tulpan", "Ajka").

Agnieszka Glińska to wielokrotnie nagradzana montażystka filmowa, która pracowała przy nominowanym do Oscara filmie Jerzego skolimowskiwego "IO" oraz nagrodzonym w Gdyni obrazie Agnieszki Smoczyńskiej "The Silent Twins".

Wreszcie Ewa Piaskowska to współscenarzystka i współproducentka "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Zdjęcie Jerzy Skolimowski i Ewa Piaskowska na tegorocznych Oscarach / Kayla Oaddams/WireImage / Getty Images