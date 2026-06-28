Piątka Polaków zaproszona do grona Akademii Filmowej przyznającej Oscary

Polacy dołączają do Akademii Filmowej. Będą decydować o Oscarach

Akademia poinformowała właśnie, że w tym roku do członkostwa zaproszonych zostało 529 nowych osób. Na tej liście znalazło się 95 nominowanych do Oscara, w tym 21 zdobywców tej nagrody.

Na tegorocznej liście zaproszonych do Akademii znalazła się piątka Polaków. Są to (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna Lewińska, Paweł Łoziński, Hania Rani, Andrzej Radka i Maciek Szczerbowski.

Katarzyna Lewińska zaproszona została do branży kostiumograficznej. Jest jedną z najbardziej cenionych polskich kostiumografek. Od lat współpracuje m.in. z Agnieszką Holland, Andrzejem Wajdą, Kasią Adamik, Jerzym Skolimowskim, Małgorzatą Szumowską, Agnieszką Smoczyńską, Wojciechem Smarzowskim, Jackiem Bromskim, Piotrem Domalewskim, Jerzym Skolimowskim.

Paweł Łoziński został zaproszony do branży dokumentalnej. To jeden z najważniejszych twórców polskiego współczesnego dokumentu. Ma na swym koncie takie filmy, jak "Taka historia", "Chemia", "Ojciec i syn", "Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham" czy "Film balkonowy" (nominacja do nagrody Europejski Film Dokumentalny).

Hania Rani zaproszona została do branży muzycznej. Pochodząca z Gdańska Hanna Raniszewska od kilku lat umacnia swoją pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych Polek w świecie muzyki. W swoim dorobku ma muzykę do takich filmów, jak "Rosalie" Stephanie Di Gusto, "The Giacomettis" Suzanne Fanzun czy "Wartość sentymentalna" Joachima Triera (nagroda Europejska Kompozytorka 2026).

Andrzej Radka został zaproszony do branży animacji. Jest obecnie kierownikiem animacji w irlandzkim studiu Cartoon Saloon. W ciągu ostatnich dwóch dekad pracował przy 17 animacjach pełnometrażowych oraz licznych krótkich metrażach, a siedem z nich było nominowanych do Oscara. Są to m.in. "Sekret wilczej jagody" (reż. Tomm Moore, Ross Stewart), "Żywiciel" (reż. Nora Twomey), "Sekrety morza" (reż. Tomm Moore).

Maciek Szczerbowski został zaproszony do branży animacji oraz produkcji krótkometrażowych. Polsko-kanadyjski filmowiec prowadzi wspólnie z Chrisem Lavisem firmę produkcyjną. W 2008 roku za krótką animację "Madame Tutli-Putli" otrzymali nominację do Oscara. W 2026 roku zdobyli Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany za "Dziewczynkę, która płakała perłami".

Polska reprezentacja w amerykańskiej Akademii Filmowej

Polskie artystki i artyści dołączyli do grona członków amerykańskiej Akademii Filmowej. Są tam już m.in. tacy twórcy z naszego kraju, jak Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski, Agnieszka Smoczyńska, Magnus von Horn, Joanna Kulig, Jan Komasą, Dariusz Wolski, Janusz Kamiński, Łukasz Żal, Ewa Pszczyńska, Agnieszka Glińska czy Mateusz Pacewicz.

Członkostwo w Akademii otrzymuje się na zaproszenie, nie można samemu wnioskować o przystąpienie do tej organizacji. Osoby, które otrzymały nominację do Oscara lub Oscara są przyjmowane automatycznie.