Piąta część tej słynnej serii zaskoczy fanów! To będzie nowa historia

Piąta część "Johna Wicka": nowa historia

Co wydarzy się w życiu Johna Wicka , wszechstronnie wytrenowanego byłego płatnego zabójcy? Reżyser serii Chad Stahelski powiedział, że piąta część będzie się znacznie różniła od czterech poprzednich.

Czwarta część (2023) odniosła największy sukces kasowy w całym cyklu. Wydawało się, że John Wick nie powróci już na ekran, a jednak... Keanu Reeves - odtwórca tytułowego bohatera - znowu pojawi się na kinowym ekranie. Jak donosi PAP, wstępne informacje dotyczące tego projektu wyjawił reżyser Chad Stahelski.

"Saga Johna Wicka zasadniczo dobiegła końca. Jedynym więc sposobem na jej kontynuację jest stworzenie kolejnej historii związanej z głównym bohaterem. Nie będzie to więc kontynuacja opowieści o Wysokim Stole. John poradził już sobie z żałobą. Będzie to coś zupełnie innego" - wyznał Stahelski w rozmowie z magazynem "Empire".

Fani serii nie będą się w najbliższym czasie nudzić. 6 czerwca do kin trafi "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" z Aną de Armas i gościnnym występem Keanu Reevesa. Pojawi się również serial "Under the High Table" oraz animowany prequel, w którym poznamy historię odejścia Wicka z Wysokiego Stołu.

John Wick: ważna rola w życiu Keanu Reevesa

Reeves wciela się w Johna Wicka od 2014 roku. Pierwszy film z serii opowiadał o emerytowanym zabójcy, który wraca do fachu, by zemścić się na bandytach, którzy zabili jego psa — ostatni prezent od zmarłej żony.

Cykl "John Wick" doczekał się czterech filmów pełnometrażowych oraz trzyodcinkowego telewizyjnego spin-offa "The Continental: From the World of John Wick". Seria zarobiła w kinach ponad miliard dolarów.