Phyllida Law nie żyje. Matka Emmy Thompson miała 94 lata

Informację o śmierci Law przekazał jej menadżer Jacky Leggo w oświadczeniu dla mediów. Czytamy w nim, że aktorka "odeszła w spokoju i otoczeniu rodziny". Nie podał jednak przyczyny i miejsca jej odejścia. Wiadomo, że w ostatnim czasie zmagała się ona z chorobą Parkinsona.

Córki Phyllida Law poszły w jej ślady

Law przyszła na świat 6 lipca 1932 roku w Glasgow w Szkocji. Po ukończeniu szkoły średniej zaczęła uczęszczać do Bristol Old Vic Theatre School. Początkowo interesowała ją scenografia, jednak szybko odkryła miłość do aktorstwa.

Phyllida Law wraz z córkami Sophie Thompson i Emmą Thompson w 2014 roku WPA Pool Getty Images

W Old Vic poznała aktora, reżysera i scenarzystę Erica Thompsona, z którym szybko się związała. Byli razem do jego śmierci 1982 roku. Doczekali się dwóch córek, które także zostały aktorkami. Emma Thompson zdobyła Oscara za główną rolę w "Powrocie do Howards End" i scenariusz adaptowany "Rozważnej i romantycznej". Sophie Thompson jest laureatką nagrody Oliviera za występ w musicalu scenicznym "W głębi lasu". Zagrała także w "Czterech weselach i pogrzebie" oraz "Gosford Park".

Najważniejsze role Phyllidy Law

Law zaczęła pojawiać się regularnie na dużym ekranie w latach 90. XX wieku. Wystąpiła razem ze swoją starszą córką w filmach "Wiele hałasu o nic", "Juniorze" i "Niani". Mogliśmy ją oglądać także w wielu brytyjskich serialach telewizyjnych. Ostatni raz stanęła przed kamerą w 2020 roku w komedii "Then Came You".