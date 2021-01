"Pętla": Seks, władza i skandal, który wstrząsnął Polską

Najnowszy film Patryka Vegi - "Pętla" - dostępny jest już online, m.in. w serwisie Ipla.tv. To oparta na faktach opowieść o oficerze CBŚP, który likwiduje siatkę sutenerów na Podkarpaciu, a potem zakłada ekskluzywny dom publiczny, w którym nagrywał sportowców, polityków, celebrytów i duchownych.

Antoni Królikowski i Piotr Stramowski w scenie z filmu "Pętla" /Kino Świat /materiały prasowe

W swej ostatniej produkcji Patryk Vega nawiązał do swojego ulubionego gatunku, mocnego kina pokroju "Pibulla" i "Służb specjalnych", które dały mu sławę i status najpopularniejszego reżysera w kraju. Odwołał się także do swoich korzeni - kina dokumentalnego.



W filmie nie brakuje brawurowych akcji policji, scen walk na ringu i poza nim, a także licznych sekwencji seksu z głównymi ofiarami całej afery, czyli tancerkami i prostytutkami, często nieletnimi.

Do pracy nad "Pętlą" Vega zdobył nagrania z domów publicznych, zarejestrowane ukrytymi kamerami. Rozpoczął także współpracę ze wszystkimi uczestnikami tzw. "afery podkarpackiej", między innymi zamieszanym w sprawę oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicielami nocnych klubów - bliźniakami z Ukrainy i rodziną zmarłego boksera Dawida "Cygana" Kosteckiego, którzy stali się bohaterami dokumentalnych nagrań publikowanych w mediach społecznościowych filmowca.



Afera podkarpacka okiem Vegi

Głównym bohaterem filmu jest policjant Daniel (Antoni Królikowski), któremu nagle na drodze stają bracia bliźniacy z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświatkiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę nad znanym domem publicznym i zaczyna eliminować konkurencję sutenerów na Podkarpaciu.



Z czasem zyskując coraz większe wpływy i tocząc przewrotną grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce, gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji można uprawiać seks z dziewczynami z "górnej półki". W rzeczywistości jednak we wszystkich pokojach zamontowane zostają ukryte kamery, a Daniel i bliźniacy zbierają kompromitujące materiały na bywalców lokalu - prominentnych polityków, duchownych i przedstawicieli show-biznesu, by ich szantażować. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, by oficer CBŚP z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne, jak i rosyjski wywiad.



"Policjant z zarządu w Rzeszowie, używając CBŚP, wykosił konkurencje sutenerów na Podkarpaciu i założył własny burdel" - tak fabułę produkcji w jednej z sekwencji streszcza ścigająca głównego bohatera agentka grana przez Katarzynę Warnke.

Trzecim bohaterem produkcji jest Daniel Kostecki, słynny polski bokser o pseudonimie "Cygan". Jego budząca spore kontrowersje śmierć wstrząsnęła kilka miesięcy temu opinią publiczną w Polsce. W filmie obserwujemy, jak mogło do niej dojść. Przynajmniej tak ją widzi Patryk Vega. W Kosteckiego wciela się jeden z ulubionych aktorów reżysera - Piotr Stramowski.

W filmie oprócz Antoniego Królikowskiego, Piotra Stramowskiego i Katarzyny Warnke, występują także: Rafał Cieszyński, Dagmara Kaźmierska, Maciej Zacharzewski, Sylwia Nowak i Henryk Talar.

W "Pętli" Patryk Vega obsadził wielu znanych aktorów. Ale w obsadzie, jak to ma w zwyczaju, umieścił też naturszczyków. Wśród nich jest Dagmara Kaźmierska, barwna bohaterka programu "Królowe życia". Reżyser zafundował jej niezapomnianą przygodę na planie - "zakopał" ją w grobie, wcześniej zakładając jej worek na głowę. Nie jest na razie jasne, w jaką rolę wciela się Dagmara w tej opowieści o "domu schadzek" na Podkarpaciu, gdzie nagrywano polityków w kompromitujących sytuacjach. Niemniej prywatna biografia skandalizującej bohaterki programu TTV "Królowe życia" wpisuje się w ogólną narrację film - celebrytka przez ponad rok siedziała za kratami za sutenerstwo.

Dziesięć scen seksu bez Viagry

W filmie nie brakuje też scen erotycznych. Jak twierdzi reżyser, odtwórca głównej roli Antoni Królikowski zagrał "dziesięć scen seksu bez Viagry". "Tempo scen seksu na planie było tak duże, że Antoni nie miał nawet czasie tym dziewczynom przedstawiać" - ujawnił Vega. Antoni Królikowski dodaje, że rzeczy, które robił na planie"Pętli", nie chciałby powtarzać w życiu prywatnym. "Ilość tych partnerek, jakie mój bohater poznaje, z jakimi się styka i rzeczy, które z nimi wyprawia jest czymś, czego raczej w życiu prywatnym nie zaznam i nie chcę zaznać" - mówi aktor, po czym dodaje z konfuzją: "Tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, skąd czerpać wzorce i i inspiracje".

Bohater grany przez Antka Królikowskiego ma też gorące sceny z seksu z bohaterką graną przez Katarzynę Warnke - prywatnie żoną grającego w filmie Vegi Piotra Stramowskiego. "Powiem ci, że było to dziwne. Miałem pikantne sceny z żoną mojego kumpla. Ale one były tak naprawdę pikantne gdzieś tam głęboko, w ogóle mam wrażenie w głowie bardziej, niż na zewnątrz" - tłumaczy Królikowski. Jego słowa potwierdza też Katarzyna Warnke. "Ten erotyzm nie sprowadza się tylko do momentów spełnienia, ale jest w dużej mierze widoczny w każdej ich rozmowie" - mówi aktorka.

W "Pętli" znajdą się też rozbudowane sceny choreograficzne. Jak zdradził reżyser, przy ich realizowaniu inspirował się takimi filmami jak "Chicago" czy "Moulin Rouge!". "Mogę wam powiedzieć, że w porównaniu do scen tańca, kręcenie strzelanin i scen kaskaderskich jest proste. Najbardziej czasochłonną operacją w tym filmie było umalowanie i ubranie tych wszystkich dziewczyn" - powiedział Vega. I zaznaczył, że jest pełen podziwu dla profesjonalistek, które zaangażował. "Kobieta, która wykonuje zawodowo taniec, z biegiem lat nabiera sprężystych, kocich ruchów. I kiedy się patrzy na nią, gdy idzie, wygląda to tak, jakby szedł tygrys" - wyznał reżyser.

Gdzie obejrzeć film "Pętla" online?

Film w reżyserii Patryka Vegi "Pętla" dostępny jest już online m.in. w serwisie Ipla.tv!