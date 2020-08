"Pętla": Królikowski, Stramowski i Warnke w miłosnym trójkącie

Patryk Vega konsekwentnie dzieli się z fanami materiałami dotyczącymi jego najnowszego filmu „Pętla”, który w kinach pojawi się już 4 września. W najnowszym materiale promującym obraz kontrowersyjny reżyser pochyla się nad tym, co czują obcy ludzie, całując się albo grając w scenach seksu. A także nad tym, co, jeśli jedną z tych osób jest żona kolegi aktora.

Antoni Królikowski i Katarzyna Warnke w scenie z filmu "Pętla" /materiały prasowe

Do takiej sytuacji doszło w trakcie kręcenia filmu "Pętla", w którym bohater grany przez Antka Królikowskiego ma gorące sceny z seksu z bohaterką graną przez Katarzynę Warnke - prywatnie żoną grającego w filmie Vegi Piotra Stramowskiego. Stramowski wciela się w "Pętli" w postać pięściarza Dawida "Cygana" Kosteckiego.



"Powiem ci, że było to dziwne. Miałem pikantne sceny z żoną mojego kumpla. Ale one były tak naprawdę pikantne gdzieś tam głęboko, w ogóle mam wrażenie w głowie bardziej, niż na zewnątrz" - tłumaczy Królikowski. "Dziękuję ci Piotrze, że dałeś zielone światło. Czekaliśmy na nie długo" - dodał.



Reklama

Jego słowa potwierdza też Katarzyna Warnke. "Ten erotyzm nie sprowadza się tylko do momentów spełnienia, ale jest w dużej mierze widoczny w każdej ich rozmowie" - mówi aktorka.

"Taki zawód" - ocenia na spokojnie Stramowski, choć za chwilę dodaje głosem Kosteckiego: "Mogłem zabić, ale nie zrobiłem tego".



Wideo instagram

Sytuację w swoim prowokacyjnym stylu, podsumowuje Patryk Vega: "Zawodowi aktorzy twierdzą, że w scenach seksu nie wychodzą poza profesjonalizm. Cóż mogę powiedzieć? Gdyby zawsze tak było, aktorzy grający w filmie, nie łączyliby się potem ze sobą w życiu".

Scenariusz filmu "Pętla" oparty został o prawdziwą historię tzw. "afery podkarpackiej". Jego akcja rozgrywać się będzie między innymi w ekskluzywnym domu publicznym, w którym rzekomo nagrywano polityków, celebrytów, sportowców i duchownych. Kostecki, który był zamieszany w tę sprawę, popełnił samobójstwo w celi więzienia, w którym odsiadywał wyrok za kierowanie grupą przestępczą.



Antek Królikowski pracuje obecnie nad nowym filmem. To określany jako nieprzewidywalna komedia romantyczna film "Szczęścia chodzą parami", w którym zagra u boku Weroniki Książkiewicz, Michała Żurawskiego, Klaudii Halejcio, Tomasza Karolaka i Krzysztofa Czeczota.