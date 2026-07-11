Peter Van Norden nie żyje. Gwiazdor kultowych komedii miał 75 lat

Informację o śmierci Van Nordena podał serwis TMZ. Wkrótce w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie napisane przez syna aktora. "Tata odszedł w spokoju zeszłej nocy. U jego boku była jego żona Wendy. Był świetnym ojcem, mężem i przyjacielem, który cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku teatralnym" - czytamy w nim.

Kariera Petera Van Nordena

Van Norden przyszedł na świat 16 grudnia 1950 roku w Nowym Jorku. Po przeprowadzce do Los Angeles związał się z wytwórnią Troma Lloyda Kaufmana. Debiutował w jego komedii "Squeeze Play!" z 1979 roku.

W 1985 roku pojawił się w drugiej odsłonie "Akademii policyjnej" jako oficer Vinnie Schtulman. W 1991 roku wcielił się w szefa personelu prezydenta George'a H.W. Busha w kontynuacji "Nagiej broni". Mogliśmy go także zobaczyć w "Oskarżonych" z nagrodzoną Oscarem rolą Jodie Foster oraz obsypanym Złotymi Malinami niewypale Martina Bresta "Gigli".

Van Norden grał także w telewizji. Mogliśmy go zobaczyć w odcinkach "Opowieści z krypty", "Napisała: Morderstwo" i "Ostrego dyżuru".

W swej karierze aktor skupił się przede wszystkim na scenie teatralnej. Występował na Broadwayu w adaptacjach sztuk Williama Szekspira. Ostatni raz pojawił się na scenie w 2025 roku.