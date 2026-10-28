Nie żyje reżyser Peter Medak. Miał 88 lat

Zmarł brytyjski reżyser pochodzenia węgierskiego Peter Medak. Informację o jego śmieci przekazała mediom rodzina. Był autorem takich filmów i seriali, jak "Wyższe sfery", "Zemsta po latach", "Krwawy Romeo", "Gatunek 2" czy "Opowieści z krypty" i "Powrót Świętego".

Peter Medak (Péter Medák) urodził się 23 grudnia 1937 roku w Budapeszcie. Jako 18-latek wyemigrował wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii. Tam rozpoczął pracę w branży filmowej, najpierw jako statysta, potem reżyser pojedynczych odcinków popularnych seriali.

Jego pełnometrażowym debiutem był dramat "Negatives". Przełomem była muzyczna czarna komedia "Wyższe sfery", która w 1972 roku była nominowana do Złotej Palmy w Cannes, a grający tam główną rolę Peter O'Toole otrzymał nominację do Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską.

Peter Medak: najbardziej znane filmy i seriale

Do bardziej znanych filmów Medaka należą również m.in. "Zemsta po latach", "Krwawy Romeo", "Dzwonnik z Notre Dame", "Biesiada wszystkich świętych", "Zorro, ostrze szpady" czy "Gatunek 2".

Pracował również intensywnie na serialowych planach. Wyreżyserował kilka odcinków takich telewizyjnych produkcji, jak "Opowieści z krypty", "Powrót Świętego", "Siódme niebo", "Szpital Dobrej Nadziei", "Prawo ulicy", "Dr House", "Biesiada wszystkich świętych" czy "Breaking Bad".