Peter Greenaway urodził się 5 kwietnia 1942 roku w Newport w Walii. W 1962 roku rozpoczął studia w Walthamstow College of Art.



Po raz pierwszy pokazał swoje prace na wystawie w Lord's Gallery w 1964 roku. Przez następną dekadę pracował jako montażysta w Central Office of Information. Dał się wówczas poznać jako ilustrator, prozaik i krytyk, twórca instalacji, kurator wystaw tematycznych i artystycznych wydarzeń przestrzennych w stylu "światło i dźwięk".

Peter Greenaway: Ekstrawagancki prowokator

W latach 60. zaczął także realizować filmy krótko- i średniometrażowe, m.in. "Spacer przez H", "Zandra Zhodes", "Kronika wypadków", "Act of God", za które otrzymał wiele międzynarodowych nagród.



Jego debiutem pełnometrażowym był "Kontrakt rysownika" z 1982 roku, entuzjastycznie przyjęty przez krytykę. Trzy filmy Greenawaya miały szansę otrzymać w Cannes Złotą Palmę: "Brzuch architekta" z 1987 roku, zrealizowana rok później "Wyliczanka" (uhonorowana wyróżnieniem za "wkład artystyczny", Best Artistic Contribution) oraz "Osiem i pół kobiety" z 1999 roku. O nieprzyznaniu głównej nagrody zadecydowała "zbyt prowokacyjna wymowa filmów".

Greenaway nierzadko balansuje na granicy dobrego smaku. Reżyser zyskał miano twórcy elitarnego i kontrowersyjnego. Dla jednych jest artystą kultowym, dla innych - dziwnym, "ekstrawaganckim prowokatorem". Jego dzieła wzbudzają wielkie emocje - od bezgranicznego uwielbienia po zdecydowane odrzucenie.

Wielką rolę w twórczości filmowej brytyjskiego reżysera odgrywa muzyka - utwory współczesne, pisane np. przez słynnego minimalistę Michaela Nymana, a także kompozycje angielskich mistrzów dawnych epok, m.in. Henry'ego Purcella i Johna Blowa.

W 1994 roku po raz pierwszy wystawił operę pt. "Rosa czyli koński dramat", od tego roku pracuje także jako reżyser spektakli operowych i teatralno-baletowych.



Kolejnym projektem Greenawaya był "The Tulse Luper Suitcases" - epicka opowieść z 92 postaciami, 92 wydarzeniami i 92 walizkami, której akcja toczy przez kilkadziesiąt lat - od wydarzeń z 1928 roku po upadek muru berlińskiego.



Dla potrzeb cyklu Greenaway napisał w sumie 16 scenariuszy epizodów o różnej długości. Każdy z nich opatrzono numerem i tytułem. Potem twórca pogrupował je i stworzył z nich "części", czyli trzy filmy długometrażowe.

Trylogia miała być opus magnum Greenawaya i zarazem kluczem do zrozumienia jego twórczości. Brytyjczyk zamierzał uczynić ją swego rodzaju "przewodnikiem" po historii XX wieku, lecz zarazem także po swoich własnych dziełach.



Rembrandt, seks i śmierć

W 2007 roku w koprodukcji z Polską Greenaway zrealizował "Straż Nocną" , opowiadającą o przełomowym momencie życia Rembrandta. W roli Rembrandta wystąpił Martin Freeman, któremu partnerowali polscy aktorzy m.in.: Agata Buzek, Andrzej Seweryn, Krzysztof Pieczyński, Maciej Zakościelny, Maciej Marczewski, Magda Smalara oraz Alicja Borkowska.



Pytany o tematykę swego filmu, Greenaway odpowiedział: "Seks i śmierć, a o czym innym można mówić?".



"Balzak wspomniał kiedyś pieniądze i one też czają się w tle. Ale mają one przecież związek z i z seksem i ze śmiercią, choćby w sytuacji, gdy jedno chcemy kupić, a drugiego chcemy uniknąć. Tak więc są to nieprzemijające tematy. Znajdują się w środku kadru" - dodawał Greenaway.

"Chciałbym, żeby film mój był rozrywką na wielu różnych poziomach. Nie chcę, żeby publiczność odebrała go jako kulturalną polemikę dotyczącą malarstwa pierwszej połowy XVII wieku. To ma być historia przesiąknięta empatią i sympatią. Historia o człowieku, który rozwija karierę wbrew wszelkim oczekiwaniom. Historia o mądrości i moralności. W końcu po to przychodzimy na świat" - deklarował brytyjski twórca.

Z kolei w dokumentalnym eseju "Rembrandt: oskarżam...!" Greenaway pogłębił analizę obrazu Rembrandta, łącząc ją dodatkowo z oskarżeniem współczesnej kultury o "wizualny analfabetyzm".



"Można mieć sekwencje bez narracji, natomiast nie możemy mieć narracji bez sekwencji, czyli następstwa jednych zdarzeń pod drugich. Kino samo w sobie jest bardzo słabym rodzajem narracji, jeśli stara się ukraść narrację z księgarni, wychodzi na tym bardzo źle. Każdy pieprzony film, jaki państwo widzieli, każdy, jaki ja widziałem, zawsze się rozpoczyna, jakby to był tekst. A ja zaczynam od tego, że wchodzę do studio, widzę cztery litografie, trzy obrazy i zaczynam robić film" - przekonywał Greenaway, dodając, że zazwyczaj, gdy stara się o pieniądze na swój film, spotyka się z zarzutem, że w tym, co proponuje, nie ma narracji.

Jak zaznaczył artysta, w większości przypadków odbiorcy kinowi są "wizualnymi analfabetami".

"Cytując Umberto Eco, nasza cywilizacja, która ma około ośmiu tysięcy lat, jest oparta na pojęciu budowania tekstu. Prawda jest taka, że rządzą nami mistrzowie tekstu" - stwierdził Greenaway.

"Nasze wykształcenie po prostu wyrzuca z doświadczenia życiowego umiejętności rozpoznawania alfabetu wizualnego i niestety u większości ludzi ta umiejętność rozpoznawania alfabetu wizualnego nigdy nie wraca" - mówił Greenaway.

Erotyka Biblii

Bohaterem kolejnego filmu Greenawaya - "Goltzius and the Pelican Company" - był XVI-wieczny malarz, rysownik i ilustrator, który planuje wydrukować erotyczną wersję Starego Testamentu.



"Jest jedna rzecz, którą chcę tym filmem - [ale i] wszystkimi moimi filmami - uświadomić widzom. Chcę, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że ten film manipuluje, ujawnia, kłóci się z tobą, ale to nadal jest sztuczne zjawisko. Ono ma dostęp do rzeczy, które znasz (im lepiej znasz Biblię, tym większym jest palimpsestem), ale to jest nadal po prostu film" - mówił reżyser w rozmowie z serwisem Indiewire.



Brytyjskiemu "Guardianowi" wyjaśniał zaś, że "seks napędza sprzedaż - i to jest zjawisko warte pokazania".

"Przecież każde porywające zjawisko wizualne jest przynajmniej częściowo efektem działania erotycznego tabu. Można to zobaczyć w olejnych obrazach z okresu weneckiego, w fotografiach z lat 40. XIX w., w pierwszych filmach kręconych pół wieku później, w dzisiejszym internecie... To wszystko jest naprawdę fascynujące, warte zbadania." - tłumaczył Greenaway.

"Greenaway kocha przepych. W moim odczuciu jest w tym rodzaj intelektualnego i artystycznego popisywania się, które niekiedy irytuje, czasem bawi, chwilami wciąga i zachwyca. Reżyser przywołuje nie tylko obrazy Goltziusa, ale i innych mistrzów, bierze na warsztat klasyczne teksty i opowieści, tworząc między nimi wielopoziomową sieć powiązań. Na pograniczu teatru, opery i performance'u 'Goltzius' to Greenawayowska intelektualna zabawa. Każdy kadr stanowi dopracowaną inscenizację, a całość - przedstawienie, w którym aktorzy mogą wchodzić i wychodzić ze swoich ról. Greenaway genialnie wykorzystuje i dekonstruuje opustoszałe przestrzenie hali przemysłowej. Miesza wizualne rozwiązania ze swoich dotychczasowych filmów, opowiadając o malarstwie i tworząc zabawny traktach o medium, które według niego umarło" - pisała dla Interii Martyna Olszowska.

W swym kolejnym dziele "Eisenstein w Meksyku" Greenaway w charakterystyczny dla siebie sposób oddał filmowy hołd jednemu z najznamienitszych reżyserów w historii kinematografii, Siergiejowi Eisensteinowi. Radziecki twórca, któremu światową sławę przyniosły w latach 20. XX wieku filmy "Strajk", "Październik", a przede wszystkim "Pancernik Potiomkin", znalazł w okolicach Guanajuato nie tylko przestrzeń do nakręcenia dziesiątek kilometrów materiału filmowego. Tę wyprawę trafnie podsumowują słowa Greenawayowskiego bohatera: "O rewolucji rosyjskiej mówiono: 10 dni, które zaszokowały świat. Skoro tak, to mój pobyt w Meksyku można by określić mianem 10 dni, które zaszokowały Eisensteina".

"Greenaway tradycyjnie próbuje łamać klasyczne spojrzenie i przyzwyczajenie oka do płaskiego obrazu. Tym razem stara się odrobinę symulować to, w jaki sposób mógł patrzeć sam Eisenstein. Nie chodzi tylko i wyłącznie o multiplikację obrazów, podwójną ekspozycję, łączenie zdjęć archiwalnych, materiałów edukacyjnych i ciągłe przypisy do przypisów, które komplikują obraz. Jednym z najczęściej stosowanych zabiegów w 'Eisensteinie w Meksyku' jest panorama. Kamera obraca się wokół własnej osi napędzana przez opowiadanie Eisensteina. Ten trans co rusz przerywają bardzo statyczne ujęcia - Eisenstein powoli zakochuje się w swoim meksykańskim przewodniku i automatycznie przestaje 'pracować oglądając świat dookoła'" - Joanna Ostrowska pisała w recenzji filmu dla Interii.



"Greenaway jest artystą, który myśli i oddycha obrazami"

W 2010 roku Greenaway otrzymał tytuł doktora honoris causa gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł przyznano mu za "całokształt twórczości artystycznej i humanistyczną postawę życiową".



Odbierając tytuł, reżyser opowiedział o swojej fascynacji polskim kinem począwszy od lat 50. i 60. ubiegłego wieku. - Nazwiska Wajda czy Polański robiły ogromne wrażenie w tamtym czasie w kinie brytyjskim - mówił laureat. Artysta wspomniał, że gdy mając 15-16 lat, oglądał film "Popiół i diament", był pod wielkim wrażeniem ostatnich 20 minut obrazu.

"Chciałem przyjechać i zostać studentem polskiej szkoły filmowej. Jednak w odpowiedzi na mój wniosek odpisano mi, że z pewnością jestem przyzwyczajony do dobrych warunków, a studiując w polskiej szkole będę pił zimną herbatę i mieszkał w zimnym akademiku, w jednym pokoju z 20 innymi studentami, którym będą śmierdzieć nogi" - powiedział Greenaway, wywołując śmiech publiczności.

Kiedy w 2019 roku odbierał na Camerimage nagrodę za całokształt twórczości, przedstawiono go jako artystę, który "z opowiadania obrazem uczynił prawdziwą sztukę, wypracowując przez dekady działalności filmowej niepodrabialny styl, dzięki któremu wciąż zaskakuje miłośników ambitnego, wymagającego kina".



"Greenaway jest artystą, który myśli i oddycha obrazami, zarówno ruchomymi, jak i statycznymi, ponieważ jego pierwszą i do dziś najważniejszą miłością jest malarstwo. Wpływa to znacząco na wszystkie tworzone przez niego filmy i projekty audiowizualne, które stają się na różne sposoby przedłużeniem estetyki, plastyczności oraz wielowymiarowości malarstwa, a także wyobraźni wielkich renesansowych i barokowych mistrzów" - podkreślono w uzasadnieniu przyznania nagrody.



Filmy Greenawaya "cechują się eksperymentalnością podejścia i przyjętych środków wyrazu". "To wielopoziomowe układanki, w których miłość przenika się ze śmiercią, seksualna przyjemność uzupełnia z turpizmem, a wyobrażony i stworzony przez człowieka świat kątów i struktur ściera się z naturalnymi wzorami świata natury. Filmy Brytyjczyka nie posiadają często fabuł w tradycyjnym, literackim tego słowa znaczeniu, jednak erudycyjne projekty Greenawaya filtrują przez wyobraźnię reżysera rozmaite zagadnienia - od pojęcia darwinizmu w 'Zet i dwa zera' po koncepcję odpowiedzialności artysty wobec sztuki w 'Brzuchu architekta'" - napisano w komunikacie.



