Peter Cullen zmarł w środę, 26 sierpnia w swoim domu w Los Angeles. Smutne wieści przekazał w rozmowie z "The Hollywood Reporter" jego agent, Kevin Motley.

"Odszedł spokojnie, otoczony kochającą rodziną - i pozostaje w sercach swoich licznych przyjaciół oraz niezliczonych fanów na całym świecie" - przekazała w oficjalnym oświadczeniu rodzina zmarłego. Bliscy zwrócili się również z prośbą do fanów, by uczcili jego niezwykły dorobek, służąc swojemu otoczeniu i przewodząc innym ze współczuciem, uczciwością i lojalnością.

Peter Cullen nie żyje. Widzowie uwielbiali jego głos

Peter Clave Cullen urodził się w Montrealu 28 lipca 1941 roku. Jako dziecko spędzał czas na farmie krewnych i, jak wspominał, potrafił "naśladować krowy, cielęta, kurczaki i różne psy, które tam mieli".

W 1963 roku ukończył Narodową Szkołę Teatralną w Kanadzie, studiował aktorstwo pod kierunkiem trenera operowego Bernarda Diamanta, przez jedno lato grał w sztukach Szekspira w Stratford w Ontario, a przez rok był członkiem zespołu repertuarowego w The Crest Theatre w Toronto.

Na początku swojej kariery występował w filmach fabularnych i pełnił funkcję spikera w programach "The Smothers Brothers Comedy Hour" oraz "The Sonny & Cher Comedy Hour".

Następnie Cullen dostał rolę Optimusa Prime'a i po raz pierwszy użyczył głosu szanowanemu przywódcy Autobotów w emitowanym w latach 1984-1987 serialu "The Transformers", wyprodukowanym przez Marvel we współpracy z japońską firmą Toei Animation, a następnie południowokoreańską firmą AKOM. W wywiadzie dla NPR z 2014 roku Cullen wspomniał, że początkowo podchodził do roli z pewnym zdziwieniem.

"Przeszedłem casting tak jak wszyscy inni" - powiedział. "Powiedziano mi, że to bohater, a potem, że to ciężarówka".

Śmierć Optimusa po pojedynku z Megatronem w filmie "The Transformers: The Movie" (1986) wywołała ogromne i nieoczekiwane oburzenie, co skłoniło producentów do przywrócenia Cullena i tej postaci w filmie "The Transformers: The Return of Optimus Prime" z 1987 roku, który został wydany jedynie na nośnikach wideo

Peter Cullen: nie tylko seria Transformers

Kiedy reżyser Michael Bay wskrzesił tę serię na duży ekran w filmie "Transformers" (2007) wytwórni DreamWorks, z Shia LaBeoufem w roli głównej, ponowne zatrudnienie Cullena po dwudziestu latach przerwy było oczywistym wyborem.

"Opisuję to jako coś w rodzaju włożenia starej pary bardzo wygodnych butów, których dawno nie nosiło się" - powiedział serwisowi IGN w 2007 roku. "Po prostu je włożyłem i czułem się w nich tak samo dobrze, jak ostatnim razem, gdy je zakładałem".

Cullen wcielił się również w rolę Optimusa w filmach "Transformers. Ostatni rycerz" (2017), "Bumblebee" (2018) oraz "Przebudzenie bestii" (2023). W filmie "Transformers: Początek" z 2024 roku głos tej postaci podkładał Chris Hemsworth.

Cullen udzielił także głosu ponuremu osiołkowi Kłapouchemu w serialu "Nowe przygody Kubusia Puchatka" z lat 1988-1991.

"Otrzymuję mnóstwo reakcji, zwłaszcza od małych dzieci, kiedy podchodzę i po prostu mówię głosem Kłapouchego: 'Cześć. Dzięki, że mnie zauważyliście'" - wspominał w rozmowach.

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