Film z lat 2000. hitem Netfliksa. Wzruszająca opowieść o trzech siostrach

Netflix dodał do swojego katalogu absolutną perełkę. Oprócz głośnych nowości w ofercie platformy streamingowej znajdziemy "Gorącą linię", poruszający wyciskacz łez, który na przestrzeni lat popadł nieco w zapomnienie.

Widzowie dostrzegli w nim nostalgię za kinem komediowym początku XXI wieku, w wyniku czego tytuł błyskawicznie trafił na listę dziesięciu najchętniej oglądanych filmów platformy. Nic w tym dziwnego - produkcja z Meg Ryan, Diane Keaton i Lisą Kudrow to dzieło, które otula nas niczym ciepła kołdra w długie jesienne wieczory i pozwala na chwilę oderwać się od pędu codzienności.

O czym jest "Gorąca linia" z Meg Ryan w roli głównej?

"Gorąca linia" to historia trzech sióstr, które niegdyś były sobie bardzo bliskie, jednak z wiekiem ich relacje osłabiła praca zawodowa, pogoń za wymarzoną karierą i życie rodzinne. Najstarsza Georgia (Diane Keaton) wydaje znany magazyn kobiecy, niespełna czterdziestoletnia Eve (Meg Ryan) organizuje przyjęcia na zamówienie, a najmłodsza, dwudziestokilkuletnia Maddy (Lisa Kudrow) jest aktorką telewizyjną. Ich ustabilizowaną codzienność zaburza niespodziewana choroba ojca. Kobiety porzucają własne obowiązki, by spędzić z rodzicem być może jego ostatnie chwile.

Z pewnością wielu dojrzalszych widzów może utożsamić się z ciężkim wyborem, przed którym zostały postawione bohaterki "Gorącej linii". Rezygnacja z własnych potrzeb na rzecz dobra bliskiej osoby to w końcu rzeczywistość tysięcy matek, ojców, czy dzieci, które przejmują obowiązki opieki nad swoimi schorowanymi rodzicami.

Gwiazdorska obsada i ważna tematyka. "Gorąca linia" w ofercie Netfliksa

"Gorąca linia" to film, który mimo delikatnej, niezwykle intymnej tematyki pozostawia widza z ciepłem i nadzieją w sercu. Wywołuje salwy śmiechu i łzy wzruszenia, sprawnie łącząc elementy komediowe z dramatem. To opowieść z jednej strony o spełnionych, pewnych siebie kobietach, które nie boją się podążać za marzeniami. Z drugiej historia o przewrotności losu, który z dnia na dzień potrafi odebrać nam to, co najważniejsze.

Fundamentem są tu jednak genialne kreacje aktorskie. Diane Keaton (która pełniła jednocześnie funkcję reżyserki), królowa komedii romantycznych Meg Ryan i gwiazda "Przyjaciół" Lisa Kudrow swoją dynamiką nadają "Gorącej linii" niezwykle przystępny, łatwy do utożsamienia charakter. Siostrzane kłótnie, napięcia, momenty zwątpienia są tu tak samo ważne, jak zjednoczenie w obliczu choroby ojca. Całe spektrum emocji, przez które przechodzi niemal każdy brat i siostra.

"Gorąca linia" to wzruszająca opowieść o relacjach rodzinnych, które nie zawsze kończą się tak, jak wymarzyliśmy to sobie w czasach dorastania. To historia o przemijaniu, pogodzeniu się ze stratą i o tym, że dane dobro prędzej czy później do nas powróci.

W obsadzie filmu znaleźli się: Diane Keaton, Lisa Kudrow, Meg Ryan i Walter Matthau. "Gorącą linię" już teraz obejrzycie na platformie Netflix.