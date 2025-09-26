"Pewnego razu... w Hollywood" - o czym jest film Quentina Tarantino?

Quentin Tarantino, znany z zamiłowania do filmowych cytatów i nieoczywistych narracji, tym razem przenosi widzów do Los Angeles końca lat 60. "Pewnego razu... w Hollywood" to opowieść o schyłku złotej ery kina i o ludziach, którzy próbują się w niej odnaleźć. Głównym bohaterem jest Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), aktor westernów, który powoli wypada z obiegu. Towarzyszy mu Cliff Booth (Brad Pitt) - jego dubler, kierowca i przyjaciel w jednym. Relacja tej dwójki to jeden z najbardziej poruszających wątków filmu. W tle przewijają się realne postaci - Sharon Tate (Margot Robbie), Bruce Lee, Roman Polański, a także sekta Charlesa Mansona.

"Pewnego razu... w Hollywood" to film, który został obsypany nagrodami. Na swoim koncie ma m.in. dwa Oscary (dla Brada Pitta i za scenografię), trzy Złote Globy oraz dziesiątki wyróżnień z festiwali filmowych. Produkcja z 2019 roku do dziś wzbudza emocje - jedni zachwycają się jej klimatem, inni wyłapują dziesiątki filmowych odniesień i smaczków. To bez wątpienia hołd dla dawnego Hollywood, świata westernów, kina klasy B i marzeń o wielkiej karierze.

Kiedy oglądać "Pewnego razu... w Hollywood" w TV?

Film "Pewnego razu... w Hollywood" wyemitowany zostanie dzisiaj, 26 września, o godz. 21.00 na kanale Polsat Film.

