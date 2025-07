Perełka filmów przygodowych już dziś w Polsacie! Nie możesz tego przegapić

W piątek włącz Polsat. Szykuje się świetny seans o piratach

W najbliższy piątek wieczorem warto zarezerwować sobie czas na małą podróż w egzotyczne rejony - dokładnie o 19:55 Polsat pokaże pierwszą część kultowej serii "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły". To świetna okazja, żeby przypomnieć sobie, skąd zaczęła się piracka przygoda, która przez lata podbiła serca widzów na całym świecie.

W roli niepowtarzalnego kapitana Jacka Sparrowa zobaczymy oczywiście Johnny'ego Deppa, który stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych postaci w historii kina przygodowego. Towarzyszą mu Orlando Bloom jako dzielny Will Turner i Keira Knightley w roli pięknej Elizabeth Swann.

Reklama

"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" to skrzyżowanie opowieści o piratach, przeklętym skarbie i duchach, które nocą przemieniają się w upiorne szkielety. Jack Sparrow i Will Turner wyruszają na ratunek Elizabeth, która została porwana przez załogę przeklętego Czarnej Perły. Sparrow ma w tym oczywiście swój interes - pragnie odzyskać ukochany statek, który 10 lat wcześniej podstępnie zgarnął mu Barbossa. Sporo akcji, błyskotliwego humoru i spektakularnych scen walki na morzu - czyli wszystko, co kochamy w tej serii.

Wszystkich widzów zachęcamy do przygotowania popcornu i wyruszenia w rejs po wzburzonych wodach Morza Karaibskiego. "Klątwa Czarnej Perły" to seans, do którego zawsze warto wrócić - niezależnie od tego, ile razy już widzieliście, jak Jack Sparrow próbuje uniknąć kolejnych kłopotów.

"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" - kiedy i gdzie oglądać?

"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" zostanie wyemitowany w najbliższy piątek, 25 lipca, o 19:55 w Polsacie.

Zobacz też: TVP miało przekazać sporą sumkę na ekranizację "Lalki". Nic takiego się nie wydarzy