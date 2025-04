Pedro Pascal jako Mr. Fantastic. Zwiastun najgorętszej premiery roku zaskakuje

Marvel zaskakuje. "Fantastyczna Czwórka" powraca w nowej formie

Marvel Studios zaprezentowało zwiastun jednej z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku — „Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki”. Tym razem kultowi bohaterowie lądują nie w klasycznym nowoczesnym świecie, lecz w estetyce pełnej miedzianych tonów, szkła i futurystycznych wynalazków rodem z lat 60. To ukłon w stronę złotej ery science fiction i oryginalnych komiksów, ale z nową, świeżą energią.

Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) i Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) zostali przeniesieni do równoległej wersji Ziemi, gdzie muszą zmierzyć się z potężnym kosmicznym zagrożeniem. Galactus, ikoniczny pożeracz światów, oraz jego emisariuszka - kobieca wersja Silver Surfera (grana przez Julię Garner) – szykują atak, który może unicestwić całą planetę. A wszystko to w klimacie przypominającym "Jetsonów" spotykających "2001: Odyseję kosmiczną".

Nowe twarze, nowe brzmienie. Marvel odcina się od schematów w nowym zwiastunie "Fantastycznej Czwórki"

W nowym zwiastunie Marvel daje do zrozumienia: koniec z kopiowaniem własnych pomysłów. W tej wersji "Fantastycznej Czwórki" nie tylko zmienia się ton i stylistyka, ale także bohaterowie zostają pokazani z zupełnie nowej perspektywy. Pedro Pascal wciela się w charyzmatycznego, ale nieco wycofanego Reeda Richardsa, Vanessa Kirby jako Sue Storm zachwyca intelektem i siłą spokoju, a Joseph Quinn dodaje Johnny’emu Stormowi buntowniczego uroku lat 60.

Za kamerą stanął Matt Shakman, który wcześniej zachwycił fanów "WandaVision", a scenariusz przygotowali doświadczeni twórcy sci-fi i superbohaterskiego kina: Josh Friedman, Cam Squires i Eric Pearson. Premierę filmu zaplanowano na 25 lipca 2025 roku.

Reżyser Zapewniał ostatnio, że w filmie poczujemy ducha lat 50. i 60., wyścigu kosmicznego.

"Ta czwórka leci w kosmos zamiast Neila Armstronga i Buzza Aldrina. To najpopularniejsi ludzie w Ameryce, bo to poszukiwacze przygód, badacze astronauci - nie dlatego, że są superbohaterami. Przede wszystkim są astronautami, rodziną. Chciałem, żeby kosmos w moim filmie był przyziemną wizją. Nie ma tu żadnych portali. Ich technlogia jest retrofuturystyczna – to kombinacja Marvela i Apollo 11. Chciałem, żeby film sprawiał wrażenie, jakby nakręcono go w 1965, a reżyserem był Stanley Kubrick" - zdradził, cytowany przez film.org.pl.

Marvel najwyraźniej wie, że po tylu latach potrzebne jest coś więcej niż efektowne CGI. A jeśli zwiastun to zapowiedź tego, co nas czeka - może być to największe zaskoczenie MCU od lat.

