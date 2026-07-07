"Odyseja": Robert Pattinson porównał film do sagi "Zmierzch"

Premiera "Odysei" zbliża się wielkimi krokami. Adaptacja homerowskiego eposu, nazywana prawdziwym opus magnum kariery Christophera Nolana, trafi do polskich kin już 17 lipca, a emocje towarzyszące temu wydarzeniu nieustannie podsycają gwiazdy zaangażowane w produkcję.

Jedną z drugoplanowych ról w filmie odegrał Robert Pattinson, który współpracował z Nolanem przy okazji "Teneta". Brytyjczykowi przypadła postać Antinousa - jednego z głównych zalotników Penelopy podczas nieobecności jej męża, Odyseusza.

Podczas światowej premiery "Odysei" w Londynie, aktor został zapytany przez MTV UK, jak czuł się, wcielając się w bohatera, któremu nikt nie kibicuje. Pattinson porównał swoją postać do losu innego kultowego filmowego bohatera.

- Myślę, że będą mu kibicować. Ciągle to porównuję… to trochę jak z Jacobem w "Zmierzchu" - stwierdził aktor.

Rola Edwarda Cullena w sadze "Zmierzch" okazała się przełomem w karierze Roberta Pattinsona, Kristen Stewart i wspomnianego już Taylora Lautnera. Choć "Odyseja" gatunkowo i tematycznie nie pokrywa się z młodzieżowym romansem o wampirach, Pattinson znalazł podobieństwo w motywie walki o względy głównej bohaterki. W "Zmierzchu" w miłosnym trójkącie znajdują się Bella, Edward i Jacob, a w nowym dziele Nolana - Penelopa, Odyseusz i zalotnicy, którzy ubiegają się o jej rękę.

"Odyseja": najlepszy film w karierze Nolana?

W sieci pojawiły się pierwsze reakcje widzów, którzy mieli już okazję zobaczyć wyczekiwany blockbuster. Opinie dziennikarzy i krytyków niemal jednogłośnie wskazują na to, że "Odyseja" rzeczywiście może być najlepszym dziełem w karierze Christophera Nolana.

Film, który jako pierwszy w historii w całości został zakręcony kamerami IMAX, opowiada historię króla Itaki, Odyseusza (Matt Damon), który po zakończeniu wojny trojańskiej pragnie powrócić do rodzinnych stron. W trakcie podróży napotyka na swojej drodze liczne przeszkody - dawnych wrogów, mityczne stworzenia, nadprzyrodzone zjawiska, które utrudniają mu spotkanie z żoną Penelopą (Anne Hathaway) i synem Telemachem (Tom Holland).

W filmie zobaczymy plejadę hollywoodzkich gwiazd: Zendayę, Lupitę Nyong'o, Roberta Pattinsona, Jona Bernthala czy Samanthę Morton. "Odyseja" zadebiutuje w kinach już 17 lipca.