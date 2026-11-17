Koniec wielomiesięcznych spekulacji, które rozpalały wyobraźnię kinomanów na całym świecie! 16 listopada Amazon MGM Studios oficjalnie ogłosiło, że nowym odtwórcą roli legendarnego Jamesa Bonda został Robert Pattinson. Gwiazdor zastąpi tym samym Daniela Craiga, który pożegnał się z kultową serią w filmie "Nie czas umierać" z 2021 roku.

Nowa odsłona przygód najsłynniejszego szpiega zapowiada się spektakularnie nie tylko ze względu na obsadę - za kamerą stanie wizjoner kina Denis Villeneuve, a scenariusz napisze Steven Knight. Pattinson, który zaczynał karierę od hitów takich jak "Harry Potter" czy "Zmierzch", w ostatnich latach udowodnił swój ogromny aktorski kunszt w produkcjach takich jak "Odyseja", "Primetime" oraz mroczny "Batman" Matta Reevesa.

Sam aktor nie kryje ogromnego wzruszenia z powodu dołączenia do tak elitarnego grona. W opublikowanym oficjalnym oświadczeniu podzielił się swoimi pierwszymi emocjami:

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina. Powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt, jakiego doświadcza się raz w życiu" - stwierdził Pattinson.

Polski wątek w karierze nowego Bonda

Mało kto pamięta, że nowy Agent 007 ma na koncie bliską współpracę z polską aktorką - Agatą Buzek. Oboje spotkali się na planie głośnego filmu science fiction "High Life" z 2018 roku, opowiadającego o grupie więźniów wysłanych na niebezpieczną misję kosmiczną (w obsadzie znalazły się również Juliette Binoche oraz Mia Goth).

W udzielonym w 2018 roku wywiadzie dla magazynu "Pani" Buzek zdradziła, jakie wrażenie zrobił na niej słynny Brytyjczyk, kiedy zgasły kamery:

"Normalny chłopak. Pracuje, lubi to, co robi. Ale odniosłam też wrażenie, że już swoje zdziałał w Hollywood, że bardzo docenia możliwości, jakie tam ma, ale już się tym nacieszył i teraz spróbowałby innych rzeczy: niepewnych, mniejszych, intymnych, może w teatrze" - wspominała aktorka.

Polska gwiazda przyznała również z uśmiechem, że jej własne, niezwykle wymagające wyzwania sceniczne mogłyby wzbudzić u hollywoodzkiego gwiazdora lekką zazdrość:

"Igor Gorzkowski wystawia 'Idiotę' Dostojewskiego, a ja gram księcia Myszkina. Mam nadzieję, że wciąż będą do mnie przychodziły takie propozycje. I może Robert Pattinson troszeczkę mi tego zazdrości…" - dodała.

Jak Agata Buzek trafiła do "High Life"?

Co ciekawe, udział Polki w międzynarodowej produkcji u boku przyszłego Jamesa Bonda był efektem zachwytu reżyserki Claire Denis, a nie żmudnych przesłuchań. Buzek nie musiała brać udziału w tradycyjnym castingu - propozycję dostała prosto ze sceny teatralnej, na której podziwiał ją sam Pattinson.

"Wielokrotnie oglądała 'Phaedra(s)' w Paryżu. Potem pokazała nasz spektakl Robertowi Pattinsonowi, gdy byliśmy w Londynie, a on zobaczył go jeszcze raz podczas naszej wizyty w Nowym Jorku" - ujawniła aktorka.