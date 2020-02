Z okazji walentynek reżyser "Bad Boya" - Patryk Vega prezentuje pikantne sceny z Antonim Królikowskim, Katarzyną Zawadzką i Maciejem Stuhrem. Film o piłce nożnej i kobietach, które lubią niegrzecznych chłopców, w kinach od 21 lutego!

W filmie "Bad Boy" nie zabraknie śmiałych erotycznych scen /materiały dystrybutora

"Bad Boy" to nie tylko ciemna strona piłki nożnej i kryminalna intryga, ale przede wszystkim porywająca historia miłosna, w której nic nie jest takie, jakie na początku się wydaje. Patryk Vega zadbał o to, by w filmie znalazły się emocje, które pociągną do kin zarówno męską jak i żeńską widownię: "Bardzo zależało mi na tym, by film porwał również kobiety. Żeby nie było reakcji: 'Nie pójdę na film o piłce nożnej. Idź sobie z kolegami'. Myślę, że się to udało".

Reklama

"Stworzyliśmy charyzmatyczne męskie postaci, które są sexy. Tytułowy 'bad boy' to ktoś, kim chciałby być właściwie każdy facet. Jest nieobliczalny, fascynujący, nieszablonowy, a kobiety lubią taki typ mężczyzn. Równocześnie mamy też fascynującą historię walki dwóch braci, z których jeden jest przestępcą i kibicem, a drugi policjantem. Zaś pomiędzy nimi stoi kobieta, która z jednej strony jest uwikłana w rozgrywkę kryminalną, a z drugiej - w gorące uczucie" - opowiada reżyser.

Najnowszy film twórcy "Pitbulla" obfituje także w odważne sceny seksu. "Na podstawie przeprowadzonych badań wiem, jakie filmy panie oglądają w zależności od wieku. Jakie w przerwie obiadowej, jakie wieczorem, a nawet, jakie oglądały w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. To stanowi dla mnie wskazówkę odnośnie tego, czego panie oczekują od filmu: miłości i seksu na dużym ekranie. I w filmie 'Bad Boy' z pewnością wszystko to otrzymają" - przekonuje Patryk Vega.

"Bad Boy" 1 / 15 Sławomir Peszko i Kamil Grosicki w scenie z filmu "Bad Boy" Źródło: materiały dystrybutora Autor: Aleksandra Mecwaldowska udostępnij

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.

Wideo "Bad Boy": Zwiastun reżyserski bez cenzury!

Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.