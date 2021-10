Patryk Vega podejmuje kolejny temat. Znów chodzi o dzieci

Każdemu kolejnemu filmowi Patryka Vegi towarzyszy medialna wrzawa. Swoje produkcje reżyser zwykle promuje jako treści odsłaniające prawdę o jakimś środowisku. Ostatnio reżyser skupia się przede wszystkim jednak na procederze handlu ludźmi.



Wiele wskazuje na to, że Patryk Vega zamierza nadal zajmować się poważną tematyką. Dziś na jego profilu na Facebooku pojawiło się krótkie wideo, w którym poruszona jest kwestia odbierania dzieci Polakom przez opiekę społeczną w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Prawdopodobnie tym nagraniem reżyser rozpoczął kampanię promocyjną swojego najnowszego filmu. "Jak angielski social zabiera Polakom dzieci (zwiastun)" - brzmi podpis nagrania. Pierwsza plansza podaje: "W 2018 roku angielski social odebrał Polakom 252 dzieci". Później pokazane są krótkie fragmenty rozmów, które Vega przeprowadza z osobami związanymi z tym tematem.

"Small World" - obsada, zwiastun

Ostatni film Patryka Vegi "Small World" , który doczekał się już premiery, jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Opowiada historię policjanta poszukującego porwanej dziewczyny. Osią scenariusza jest historia kilkuletniej dziewczynki porwanej z polskiej wsi, sprzedanej przez handlarzy dziećmi pedofilskiej siatce, a odnalezionej dopiero po 14 latach.

"Small World" to szeroko zakrojony, międzynarodowy projekt, który połączył aktorów wielu narodowości. W polskiej części obsady zobaczymy Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Marietę Żukowską i Piotra Stramowskiego. Partnerują im: Alexander Serebryakov (gwiazda nagrodzonego Oskarem "Lewiatana"), Enrique Arce (hit Netflix "Dom z papieru", "Terminator. Mroczne przeznaczenie"), Oleg Veber ("Snajper: Broń zemsty"), Andris Keiss (ceniony łotewski aktor, m.in. "Niemiłość"), Anastasiya Mikulchina ("Tak tu cicho o zmierzchu...") oraz Montserrat Roig De Puig.



Wideo SMALL WORLD - ZWIASTUN FILMU PATRYKA VEGI

"Pitbull": Patryk Vega wraca do korzeni. Zwiastun

Seria "Pitbull", która na zawsze stała się odnośnikiem dla kina sensacyjnego w Polsce, powraca na ekrany w nowej odsłonie. Premiera filmu Patryka Vegi zaplanowana jest na 11 listopada.



Najnowsza kinowa część uwielbianego przez widzów cyklu Patryka Vegi to powrót do korzeni, które przez lata budowały renomę najpopularniejszego z polskich reżyserów, jak i odświeżenie marki dla nowego, młodego widza. To obraz czerpiący garściami ze spuścizny kultowego serialu i spraw kryminalnych, którymi żyła cała Polska. Mafia pruszkowska, wysadzenie bloku przy Ostrobramskiej, zabójstwo Pershinga, bomba na stacji Shell, czy śmierć generała Marka Papały - to sprawy, które między innymi zostaną ukazane w najnowszym filmie.



W gwiazdorskiej obsadzie produkcji - weteran i ikona serii - Andrzej Grabowski oraz: Przemysław Bluszcz, Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Damian Białas, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Justyna Karłowska, Michał Karmowski, Szymon Kukla, Michał Kurek, Leonardo Marques, Julia Michalewska, Andrzej Młynarczyk, Maksymilian Wesołowski, Aneta Zając, Michał Zbroja i mistrz świata organizacji UFC - Jan Błachowicz.