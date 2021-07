Patryk Vega otrzyma kilka milinów złotych państwowego wsparcia

Polski Instytut Sztuki Filmowej upublicznił dotacje, które będą wspierały rozwój rodzimych produkcji. Na liście tej pojawiły się dwa projekty kontrowersyjnego reżysera Patryka Vegi. Twórca do tej pory był znany z tego, że sam finansuje swoje produkcje.

Patryk Vega /Krzemiński Jordan / AKPA

O przyznaniu dotacji na produkcję filmową zdecydowała komisja w składzie: Kamil Przełęcki, Marlena Gabryszewska i Monika Piętas-Kurek.

Celem finansowania jest wsparcie kinowej dystrybucji polskich filmów pełnometrażowych na terenie Polski w czasie trwania pandemii COVID-19 oraz zwiększenie współpracy między dystrybutorami i producentami.

Patryk Vega otrzyma prawie 6 mln dotacji z PISF

Na liście znalazły się takie filmy jak m.in. polski kandydat do Oscara "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta (2 mln 936 tys. 675 zł 41 gr), zwycięzca Orłów i Złotych Lwów "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego (1 mln 29 tys. 185 zł 89 gr), a także rekomendowany przez "Cannes" film "Sweat" Magnusa von Horna (1 mln 544 tys. 413 zł 60 gr).

Wsparcie, na łączną kwotę prawie 6 mln zł, otrzymają również dwa projekty Patryka Vegi: "Miłość, seks i pandemia" z Małgorzatą Rozenek i Anną Muchą (2 mln 999 tys. 412 zł 80 gr) oraz "Znajdę Cię" (2 mln 999 tys. 896 zł 60 gr) - informacje o tym projekcie pozostają niejawne.



Nie wiadomo jeszcze, kiedy filmy trafią na kinowe ekrany.



Wsparcia odmówiono natomiast m.in. produkcji "Maryjki" Darii Woszek, "All inclusive" Małgorzaty Szumowskiej czy "Lipstic on the glass" Kuby Czekaja.

