Patrick Stewart latami był zachęcany do spisania swoich wspomnień i... regularnie odmawiał. Dopiero pandemia zachęciła 83-letniego aktora do sięgnięcia po pióro. Było to o tyle trudne, że musiał wrócić pamięcią do czasów smutnego dzieciństwa spędzonego w małym domu w miasteczku Mirfield. Bez bieżącej ciepłej wody, toalety w pomieszczeniu ani centralnego ogrzewania.



Patrick Stewart: Traumatyczne dzieciństwo

Poza radiem nasze życie domowe nie miało wiele do zaoferowania, a czasami zamieniało się w piekło. Od lat nie mówiłem o moim życiu rodzinnym. Trzymałem to dla siebie, a wszelkie pytania na ten temat zbywałem wymijającym stwierdzeniem: 'byli bardzo wspierający', ale przez większość czasu wcale tak nie było" - przyznał w rozmowie z "The Guardian".

Prawda jest taka, że aktor dorastał w domu, w którym panowała pełna przemocy atmosfera. Jego ojciec Alf - były żołnierz armii brytyjskiej - regularnie bił matkę, nierzadko na oczach trzech synów, którzy musieli stawać w jej obronie. "Był weekendowym alkoholikiem. Od poniedziałku do piątku nie pił. Ale gdy przychodziło piątkowe popołudnie, zaczynało się picie przez cały weekend, przez co te były zawsze niebezpieczne, nigdy wesołe" - wyjaśnił.

Stewart opuścił rodzinny dom w wieku 17 lat, gdy otrzymał stypendium w Bristol Old Vic Theatre School i jak sam przyznał, wrócił tylko raz, by wspólnie z braćmi pomóc mamie, oferując jej nowy dom. Ale ona odmówiła pomocy i pozostała przy ojcu do końca.

Patrick Stewart: Pierwszy raz przed kamerą 1 / 6 Aktorką karierę Patrick Stewart rozpoczynał od występów na teatralnych scenach. Wieloletnia współpraca z prestiżową Royal Shakespeare Company zaowocowała m.in. Nagrodą im. Laurence'a Oliviera za drugoplanową rolę w wystawianej na West Endzie "Antoniuszu i Kleopatrze". Po raz pierwszy przed kamerami pojawił się w połowie lat 70. XX wieku, kiedy telewizyjna widownia mogła oglądać go produkcjach BBC: ekranizacji sztuki Henrika Ibsena "Hedda" oraz miniserialu "Ja, Klaudiusz". Źródło: East News Autor: BBC/LONDON FILM PRODUCTIONS

Patrick Stewart: Sprzeczne emocje wobec ojca

Z perspektywy lat aktor przyznaje, że wobec ojca wciąż żywi sprzeczne emocje. A jednym z przełomowych momentów, które do tego doprowadziły, był udział w programie BBC "Who Do You Think You Are?". W 2012 roku Stewart przyjął zaproszenie do audycji telewizyjnej, w której dowiedział się, że jego ojciec najpewniej cierpiał z powodu stresu pourazowego. I dopiero 32 lata po jego śmierci aktor mógł w pełni zrozumieć, z czego prawdopodobnie wynikało jego zachowanie.

"Były lata, kiedy bardzo nienawidziłem ojca i jednocześnie się go bałem. Wiem jednak, że moja samodyscyplina pochodzi właśnie od niego. Zrozumiałem to dopiero teraz, po 30 latach terapii. Żałuję, że nie mogłem mu powiedzieć, że pod pewnymi względami był dla mnie przykładem, ale pod innymi nadal uważałem go za złego człowieka" - dodał.