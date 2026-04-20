Muldoon urodził się 27 września 1968 roku w San Pedro w stanie Kalifornia. W czasie studiów na Uniwersytecie Południowej Kalifornii debiutował jako aktor za sprawą gościnnych występów w serialu "Who's the Boss?", a później młodzieżowym "Byle do dzwonka".

Patrick Muldoon. Najważniejsze role

W latach 1992-95 grał Austina Reeda w telenoweli "Dni naszego życia". Wrócił do roli w 2011 roku. Gdy w kolejnym sezonie został zwolniony z serialu, napisał na Twitterze: "'Dni…' były dla nas wspaniałe. Zawsze czułem się tam jak w domu".

W latach 1995-96 pojawiał się także w "Melrose Place", spin-offie "Beverly Hills 90210". W 1997 roku zagrał jedną z głównych ról w "Żołnierza kosmosu", brutalnej satyrze Paula Verhoevena. W 1999 roku pojawił się w małej roli w horrorze "Stygmaty" Ruperta Wainwrighta.

Patrick Muldoon. Nie tylko aktor

W latach 90. był jedynym aktorem, który pełnił także funkcję producenta w programach realizowanych przez Spelling Entertainment. Nadzorował dziecięce konkursy piekności, które prowadził razem z aktorką i modelką Ann Lauren.

Po 2000 roku Muldoon pojawiał się przede wszystkim w filmach telewizyjnych stacji Lifetime i Hallmark. W ostatnich latach był producentem wykonawczym między innymi w filmie "Hazardzista" Paula Schradera. Na premierę czeka "Kockroach" Matta Rossa, w którym wystąpili Chris Hemsworth, Zazie Beetz i Channing Tatum.

Patrick Muldoon. Przyjaciele wspominają aktora

Informację o śmierci Muldoona przekazał portal "Deadline". Przyjaciele wspominali zmarłego jako osobę kochającą ludzi i zwierzęta, która dawała niezapomniane uściski. Potrafił także sprawić, że każdy czuł się przy nim bezpieczny i widziany.