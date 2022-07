Historia Pameli Anderson to spełnienie amerykańskiego snu. Twarz skromnej brunetki z Kanady pewnego dnia, podczas meczu futbolu, ląduje na telebimie, a znany browar zaprasza ją do kampanii reklamowej swojego piwa. Wkrótce plakat z jej wizerunkiem zdobi każdy kanadyjski pub, a ona... postanawia podbić USA!

Zdjęcie Pamela Anderson w 1990 roku / Kypros / Getty Images

Żeby podbój Stanów Zjednoczonych się udał, Pamela przyjmuje obywatelstwo amerykańskie, jednocześnie nie zrzekając się kanadyjskiego, w celu ułatwienia rodzicom uzyskania Zielonej Karty.

Pamela Anderson: Jak została blondynką?

Wkrótce zostaje zaproszona do pozowania w "Playboyu", w którym pojawiła się na okładce w październiku 1989 roku. Anderson czuje, że właśnie nadszedł jej moment i postanowiła wyjechać do Los Angeles, żeby rozwijać swoją karierę.

Reklama

W Mieście Aniołów dziewczyn takich jak ona jest wiele, postanawia się więc wyróżnić: powiększa sobie biust (gwiazda może pochwalić się rozmiarem miseczki DD) i farbuje brązowe loki na platynowy blond. Jej plan działa! Dostaje pierwszą propozycję serialową - rolę w popularnym sitcomie "Pan Złota Rączka".

Zdjęcie Pamela Anderson jako 16-latka (L) oraz 40-latka (P) / Andrew H. Walker / Getty Images

Ratowniczka ze snów milionów mężczyzn

Po pierwszym występie w telewizji zostaje zauważona. Kolejna propozycja staje się rolą jej życia. Jako CJ Parker w "Słonecznym patrolu" przyciąga przed ekrany miliony.



Serial "Słoneczny patrol" przynosi Pameli popularność wśród widzów na całym świecie. Powstaje także jego filmowa wersja - "Słoneczny patrol: Ślub na Hawajach", w której również występuje. Aktorka nie unika odważnych scen i zawsze podkreśla, że nie wstydzi się swojego ciała.

Głośno o Anderson jest również w 1996 roku, wszystko z powody występu w "Żylecie", gdzie wciela się w rolę Barbary Kopetski, co jest mylnie interpretowane jako ujawnienie prawdziwego nazwiska aktorki. Za tę rolę otrzymuje Złotą Malinę i... uwielbienie kolejnych milionów mężczyzn.



Swoją pozycję bezpruderyjnej seksbomby umacnia jako producentka i aktorka autorskiego serialu "V.I.P.". Niestety, tym razem nie zdobywa oklasków, serial spotyka się z chłodnym przyjęciem i ostrą krytyką. Pamela znika na dwa lata, tłumacząc, że musi wychowywać dzieci.

Zdjęcie Pamela Anderson, Tommy Lee / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

Powraca jednak w blasku fleszy. Wydaje książkę zatytułowaną "Gwiazda" o dziewczynie, która wszelkimi możliwymi środkami stara się zdobyć sławę (czyżby autobiografia?). Jej kontynuacja - "Star Struck" - w znacznej mierze opiera się na osobistych przeżyciach związanych z trudną relacją z mężem.

Ostatnie lata to głównie prywatne skandale Anderson - sekstaśma, głośne rozwody i śluby (aktorka miała już 5 mężów!). Nic dziwnego, że o jej bogatym życiu z jednym z partnerów powstał także serial.

Pamela Anderson: Zawód - celebrytka 1 / 16 Światową sławę przynisoła jej rola w serialu "Słoneczny patrol" Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Pamela i jej prywatne sekrety na ekranie!

Związek Pameli Anderson i rockmana Tommy'ego Lee należy do jednego z najbardziej burzliwych w historii światowego show-biznesu. Para wielokrotnie rozchodziła się i schodziła ponownie. W 1995 roku pobrali się po zaledwie czterech dniach znajomości. W latach 90. media pisały o nich niemal non stop.

Ich burzliwe małżeństwo w 1998 roku zakończyło się rozwodem. Jednym z powodów rozstania pary była przemoc muzyka w stosunku do aktorki. Tommy Lee za agresję w stosunku do swojej małżonki spędził pół roku w więzieniu. Jednak nawet przemoc i wyrok nie spowodowały, że ich relacja się zakończyła. Para jeszcze wiele razy była widywana razem. Dzisiaj zapewniają, że są przyjaciółmi i zależy im na zgodnym wychowaniu synów.



W serialu "Pam & Tommy" w główne role wcielili się Lily James i Sebastian Stan.



Pamela Anderson rozpala zmysły od ponad 30 lat! 1 / 7 Pamela Anderson zyskała światową sławę za sprawą roli w serialu "Słoneczny patrol", który realizowany był w latach 1989–2001. Produkcja opowiadała o losach grupy ratowników z Los Angeles. Źródło: East News Autor: SIPA udostępnij

Fabuła skupiła się na skandalu, który wybuchł po wycieku sekstaśmy pary. Taśmę ukradł jeden z ich współpracowników i wrzucił je do sieci. Nagranie od razu stało się hitem. Oburzona aktorka pozwała firmę, która rozprowadzała nagranie za pieniądze.

"Nigdy tego nie oglądałam. Nie zarobiłam na tym ani jednego dolara. To była skradziona własność. Byłam wtedy w siódmym miesiącu ciąży i bałam się, że stres wpłynie negatywnie na przebieg ciąży, dlatego stwierdziłam, że więcej nie pójdę do sądu. Miałam dość rozmów z tymi dziwnymi, napalonymi prawnikami. Nie chcę już więcej rozmawiać o mojej pochwie ani seksie" - wyznała, goszcząc w programie "Watch What Happens Live" w 2015 roku.



Co o produkcji uważa sama zainteresowana? Osoba z bliskiego otoczenia aktorki wyznała, że serial otwiera na nowo dawne rany.



"Po upublicznieniu taśmy była to bardzo traumatyczna sytuacja. T niesprawiedliwe, że Pamela jest ponownie poddawana tej traumie, ponownie otwierają się rany. Pamela zasługuje na pewien poziom szacunku. Jest człowiekiem i mamą. Jest w tym poczucie hipokryzji. To jej życie i powinna podjąć decyzję [o tym], czy można zamienić je w towar do publicznej konsumpcji" - cytuje portal People.com.



Wegetarianizm i seks (12 razy w ciągu jednej nocy)

Pamela Anderson przed laty zrezygnowała z produktów pochodzenia zwierzęcego ze względu na współczucie, jakie żywi do zwierząt. Szybko przekonała się, że weganizm służy również jej zdrowiu. Zaangażowała się w ruch PETA, apelowała o zdelegalizowanie corridy, prowadziła kampanię przeciwko KFC. Gwiazda chce też uzdrowić życie seksualne innych ludzi poprzez zachęcanie ich do przejścia na weganizm.



"Weganie są lepszymi kochankami. Cholesterol zawarty w mięsie, jajach i nabiale powoduje stwardnienie tętnic (i niewiele więcej). Spowalnia przepływ krwi do wszystkich narządów ciała, nie tylko do serca. Możesz poprawić ogólny stan zdrowia i zwiększyć wytrzymałość w sypialni, przechodząc na weganizm" - napisała rok temu na swoim profilu na Instagramie.

"Zdrowe ciało to seksowne ciało, a jedzenie mięsa NIE JEST zdrowe. Ma związek z chorobami serca, cukrzycą, udarami i otyłością, które są głównymi przyczynami zaburzeń erekcji" - napisała w kolejnym poście. "Przejście na weganizm może pomóc mężczyznom w każdym wieku zwiększyć ich sprawność seksualną, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko raka prostaty" - dodała w ostatnim wpisie.

Anderson sama jest doskonałym przykładem na to, że weganizm pozytywnie wpływa na witalność seksualną. Gdy była w związku z francuskim piłkarzem Adilem Ramim, młodszym od niej o 18 lat, ten miał pochwalić się kolegom z drużyny, że jednej nocy kochali się aż 12 razy.



Pamela Anderson debiutuje na Broadwayu

W tym roku Pamela Anderson zadebiutowała na Broadwayu w musicalu "Chicago". Gwiazda "Słonecznego patrolu" wcieliła się w postać Roxie Hart.



"Zawsze byłam wielką fanką Boba Fosse'a i Gwen Verdon" - powiedziała Pamela Anderson , wymieniając nazwisko słynnego choreografa i twórcy musicalu "Chicago" i jego życiowej partnerki, która wcieliła się w rolę Roxie Hart.



Zdjęcie Pamela Anderson zadebiutowała na Broadwayu / Bruce Glikas/WireImage / Getty Images

"Rola Roxie Hart to spełnienie marzeń. Grając Fosse'a, nie masz czasu na główkowanie. Nie możesz równocześnie tańczyć, śpiewać i myśleć. To jest wolność, wyjątkowa radość wynikająca ze zrozumienia, że najważniejsza jest praca. Rola Roxie Hart to dla mnie rodzaj słodkiej ucieczki" - powiedziała Anderson.

Zdjęcie Pamela Anderson w musicalu "Chicago" / Bruce Glikas / Getty Images

Netflix zapowiedział też dokumentalny film opowiadający o życiu i karierze Pameli Anderson.



Za reżyserię odpowiada twórca głośnego miniserialu dokumentalnego "The Keepers" Ryan White, a jednym z producentów jest syn Anderson, Brandon Thomas Lee. "To intymny portret Pameli Anderson, ikony popkultury, która przygląda się swojej zawodowej i prywatnej ścieżce, przygotowując się na kolejne etapy życiowej podróży" - głosi oficjalny opis produkcji.

Gwiazda zapowiedziała swój nowy projekt w zamieszczonym na Instagramie poście. Anderson opublikowała zdjęcie notatki odręcznie napisanej na kartce z logo Netflixa. "Moje życie. Tysiąc niedoskonałości. Milion błędnych wyobrażeń. Mogę was tylko zaskoczyć - nie jestem ofiarą, ocalałam. I żyję, aby opowiedzieć wam prawdziwą historię" - wyznała aktorka. Nadchodzący dokument będzie zawierał nigdy niepublikowane materiały archiwalne i fragmenty pamiętników gwiazdy. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Czytaj więcej:

Rozmowa skandalistów na Instagramie. Ujawnią nieznane fakty?

Dziecięca pornografia? Najbardziej kontrowersyjne filmy Netfliksa!

Johnny Depp może zarobić... 300 milionów dolarów! Niespodziewana oferta!