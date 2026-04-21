W "Man of Tomorrow" Superman (David Corenswet) i Lex Luthor (Nicholas Hoult) będą musieli połączyć siły, by zmierzyć się z większym zagrożeniem w postaci Brainiaca (Lars Eidinger), androida z planety Colu. Szczegóły fabuły pozostają w tajemnicy.

"Man of Tomorrow". Kogo zobaczymy na ekranie?

W filmie powrócą znani z "Supermana" Rachel Brosnahan (Lois Lane), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner), Isabela Merced (Hawkgirl), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Frank Grillo (Rick Flag Sr.), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) i Maria Gabriela de Faria (The Engineer).

Do obsady dołączył także Aaron Pierre jako John Stewart/Zielona Latarnia. Postać zadebiutuje w serialu "Lanterns". Niedawno informowano o angażu Adrii Arjony. Nie ujawniono jednak, w kogo się wcieli. Nieoficjalnie mówi się o Maximie, wojowniczej królowie planety Almerac.

"Man of Tomorrow". Pierwsze zdjęcie z planu

Scenariusz "Man of Tomorrow" napisał James Gunn, który jest także reżyserem produkcji. Twórca "Strażników Galaktyki" opublikował na Instagramie wpis, w którym potwierdził rozpoczęcie prac na planie. Zamieścił w nim także zdjęcie, które może zawierać pewne informacje dotyczące fabuły filmu. Można je zobaczyć TUTAJ.

"Man of Tomorrow" będzie częścią pierwszego rozdziału Kinowego Uniwersum DC pod tytułem Bogowie i Potwory. W jego skład wchodzą dotychczas film "Superman" oraz seriale "Koszmarne komando" i drugi sezon "Peacemakera". Jego najbliższymi odsłonami będą "Supergirl" Craiga Gillespie'ego i "Clayface" Jamesa Watkinsa. W sierpniu 2026 roku ukaże się także serial "Lanterns".

"Man of Tomorrow". Kiedy premiera?

Zdjęcia rozpoczęły się w Atlancie w Georgii. Później przeniosą się do Wielkiej Brytanii i Ohio. "Man of Tomorrow" wejdzie do kin 9 lipca 2027 roku.