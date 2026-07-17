Takiego Andrew Garfielda jeszcze nie widzieliśmy. Reżyser "Ultimatum Bourne'a" Paul Greengrass obsadził brytyjskiego aktora w roli Wata Tylera - przywódcy powstania chłopskiego przeciwko władzy króla Anglii Ryszarda II. "The Uprising", którego zwiastun właśnie trafił do sieci, przybliży nam jego historię.

"The Uprising": nowe kinowe widowisko z Andrew Garfieldem

Jedna z najbardziej znanych postaci średniowiecznej Anglii, Wat Tyler, był człowiekiem o bystrym umyśle i zdolnościach przywódczych. Gdy król Ryszard II ponownie obarczył chłopów pańszczyzną i nałożył podatek pogłówny, pogłębiając tym samym podziały społeczne, lud wybrał Tylera na swojego przywódcę i w czerwcu 1381 roku zajął m.in. Londyn i Canterbury, domagając się negocjacji z królem.

"The Uprising" zapowiadany jest jako epickie filmowe wydarzenie, pełne widowiskowych scen bitewnych. Zagraniczne media wskazują na inspirację m.in. kultowym "Braveheart" Mela Gibsona.

W głównego bohatera tej fascynującej historii wcieli się nie kto inny, jak dwukrotnie nominowany do Oscara Andrew Garfield. W obsadzie znaleźli się również Jamie Bell, Stephen Dillane, Tom Hollander, Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Jonny Lee Miller, Woody Norman, Katherine Waterston i Sky Yang.

"The Uprising": zwiastun filmu

"The Uprising" to autorski projekt Greengrassa, który wziął na siebie reżyserię, scenariusz i został jednocześnie jego producentem. Jego poprzedni pełnometrażowy film "Zaginiony autokar" z Matthew McConaugheyem i Ameriką Ferrerą trafił na Apple TV w 2025 roku. McConaughey był zresztą brany pod uwagę przy obsadzaniu roli Wata Tylera, jednak ostatecznie wycofał się z projektu, a na jego miejscu, świeżo po współpracy z Luką Guadagnino, pojawił się Andrew Garfield.

Wytwórnia Focus Features wrzuciła do sieci pierwszy zwiastun nadchodzącego filmu.

"The Uprising" trafi do amerykańskich kin 11 września 2026 roku. Na razie nie mamy wieści o jego polskiej dystrubucji.