Oto nowy biznes Roberta De Niro! Laureat Oscara otwiera "miasto w mieście"
Robert De Niro, uznawany za najwybitniejszego aktora swojego pokolenia, udowadnia, że jego biznesowy zmysł jest równie imponujący. Gwiazdor, którego filmowy dorobek jest legendarny, ogłosił, że wraz ze wspólnikami otworzy drugi już w Polsce, luksusowy hotel Nobu – tym razem w Krakowie!
Robert De Niro zagrał w ponad stu filmach, dwukrotnie zdobywając Oscara. Nazywany jest najwybitniejszym przedstawicielem swojego pokolenia i najlepszym aktorem od czasów legendarnego Marlona Brando. Trudno wyobrazić sobie amerykańskie kino lat 70. XX wieku bez jego wybitnych ról w takich filmach, jak "Ojciec chrzestny II" (1974), "Taksówkarz" (1976), "Łowca jeleni" (1978) i "Wściekły byk" (1980). Za role w pierwszym i ostatnim otrzymał najważniejszą nagrodę amerykańskiego przemysłu filmowego - Oscara, zaś za "Taksówkarza" i "Łowcę jeleni" - nominacje.
Robert De Niro urodził się 17 sierpnia 1943 r. w Nowym Jorku. Dorastał w artystycznej rodzinie. Jego ojciec, Robert Henry De Niro, był cenionym w nowojorskim towarzystwie malarzem. Matka zaś, Virginia Admiral, była malarką i poetką, która z przepisywania tekstów na maszynie uczyniła sprawnie działające przedsiębiorstwo.
Zadebiutował na scenie, mając 10 lat. Było to w szkolnym przedstawieniu "Czarnoksiężnik z krainy Oz". Po latach przyznał, że w ten sposób stoczył walkę z chorobliwą nieśmiałością. W wieku 16 lat porzucił szkołę średnią, poświęcając się nauce aktorstwa.
Debiut na wielkim ekranie przypadł na rok 1963 i film "Wesele", choć ostatecznie premiera filmu odbyła się sześć lat później. Bardziej rozpoznawalny stał się jednak dzięki roli umierającego gracza baseballu w "Uderzaj powoli w bęben" (1973). Rok później popularność Roberta De Niro eksplodowała dzięki roli u Francisa Forda Coppoli w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974).
Filmowy dorobek aktora jest imponujący i choć wielu byłych współpracowników doprowadzał "do szału" swoją dbałością o detale, to nie da mu się odmówić poświęcenia dla swojego zawodu. Obecnie z dużą uwagą dobiera swoje kolejne role, podkreślając, że obecnie już "nic nie musi udowadniać".
Robert De Niro jest również producentem filmowym i biznesmenem, prowadzi m.in. sieć hoteli i restauracji "Nobu", z których jeden znajduje się w Warszawie, a już niebawem powstanie w Polsce kolejna inwestycja.
Robert De Niro wspólnie z cenionym szefem kuchni Nobu Matsuhisą i producentem filmowym Meire Teperem mają już prawie 40 restauracji na 5 kontynentach.
Na tej liście są m.in Londyn, Monte Carlo, Las Vegas, Mediolan, Warszawa, a teraz do tego zaszczytnego grona dołączy także Kraków!
Nobu Hospitality to marka znana z lifestylowych hoteli i oryginalnych restauracji, założona przez słynnego hollywoodzkiego gwiazdora i jego wspólników. Jej historia zaczęła się pod koniec lat 80. w Los Angeles, kiedy Robert De Niro wszedł do restauracji należącej do szefa kuchni Nobu Matsuhisy. Kilka lat później, wraz z producentem filmowym Meirem Teperem, otworzyli swoją pierwszą restaurację Nobu na Manhattanie.
Mężczyźni przylecieli do Polski w związku z piątymi urodzinami ich warszawskiego lokalu (Nobu Warsaw). Luksusowy hotel, budowany przez gwiazdora, powstaje w samym sercu Krakowa, tuż przy Błoniach, w sąsiedztwie stadionu Cracovii. Pokoje gościnne zajmą budynek Miastoprojektu - największej pracowni architektonicznej Polski Ludowej.
Nobu Kraków w założeniach ma być "miastem w mieście" i przyciągać nie tylko turystów, ale i mieszkańców. W specjalnej rozmowie dla Polsat News i Interii, którą przeprowadziła Agnieszka Witkowicz-Matolicz mówią o kulisach sławy, przyjaźni w biznesie i o tym czy w prawdziwym życiu zdarzają się sceny jak z filmu.