Oto największe gwiazdy 2023 roku wg portalu IMDb. Nie brakuje zaskoczeń

Portal IMDb jest największą internetową bazą danych na temat filmów i ludzi z nimi związanych na świecie. Można na niej znaleźć opinie krytyków oraz widzów z każdego zakątka Ziemi. Portal opublikował właśnie podsumowania 2023 roku, w tym listę 100 gwiazd, które uplasowały się najwyżej w rankingu STARmeter.

STARmeter tworzy podsumowania na podstawie rzeczywistego zachowania milionów użytkowników portalu, najchętniej odwiedzane przez nich podstrony z filmami, serialami, aktorami czy osobami związanymi z branżą filmową. "W przeciwieństwie do AFI 100 lub Academy Awards, wysokie pozycje w STARmeter, MOVIEmeter i COMPANYmeter niekoniecznie oznaczają, że coś jest 'dobre'" - można przeczytać na stronie.

Pedro Pascal: 48-latek najpopularniejszym aktorem 2023 roku

Na opublikowanej niedawno liście najpopularniejszych aktorów i aktorek 2023 wśród użytkowników portalu, nie brakuje niespodzianek. W pierwszej piętnastce przeważają kobiety, ale na samym szczycie uplasował się ulubieniec widzów, czyli Pedro Pascal. Chilijsko-amerykański gwiazdor, który karierę telewizyjną zaczynał od niewielkich ról w podrzędnych kryminałach i horrorach, dopiero kilka lat temu otrzymał szansę na zaprezentowanie międzynarodowej widowni pełni swoich możliwości. Wykorzystał ją w stu procentach.

Jego pierwszym poważnym sukcesem był występ w "Grze o tron" . W 2015 roku zagrał jednego z głównych bohaterów w popularnej produkcji "Narcos", a cztery lata później otrzymał angaż do produkcji "The Mandalorian", pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Przypieczętowaniem gwiazdorskiego statusu Pascala okazała się rola w ekranizacji gry komputerowej "The Last of Us" , w której wystąpił u boku młodszej koleżanki z "Gry o tron" Belli Ramsey.

Dzięki występowi w serialu opowiadającym o postapokaliptycznym świecie, w którym garstka ocalałych walczy o przetrwanie wśród krwiożerczych zombie, 47-letni aktor stał się ulubieńcem widzów. Na punkcie Pascala oszalały miliony fanów, zwłaszcza kobiet, którzy docenili go nie tylko za kunszt aktorski, ale także duży dystans do siebie i niezaprzeczalny urok osobisty.



STARmeter: Kobiety królują na liście popularności

Zdjęcie Ana de Armas jako Marilyn Monroe w filmie "Blonde" / Netflix / materiały prasowe

Na drugim miejscu znalazła się gwiazda serialu "Ahsoka" - Mary Elizabeth Winstead. Na trzecim miejscu Ana de Armas, o której było szczególnie głośno za sprawą roli w kontrowersyjnej "Blondynki". Na czwartym miejscu znalazła się inna gwiazda hitu Netflixa - Jenna Ortega. 21-latka jest obecnie jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia. Obecnie pracuje nad drugą częścią kultowego "Soku z żuka" oraz nowym sezonem "Wednesday".

Za nią jest koleżanka Pedro Pascala z planu "The Last of Us" - Bella Ramsey. Młoda 20-letnia Angielka również nie może narzekać na brak propozycji filmowych. Szóste miejsce należy do gwiazdy i producentki tegorocznego kinowego hitu "Barbie" - Margot Robbie. Zobaczcie, kto jeszcze znalazł się na liście.

Największe gwiazdy 2023 roku wg IMDb