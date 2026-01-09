Oto najlepsi reżyserzy 2025 roku. Znamy nominacje Gildii Reżyserów
Poznaliśmy nominacje do nagród Gildii Reżyserów. Szanse na prestiżową nagrodę mają w tym roku Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Josh Safdie i Chloé Zhao. Na liście zabrakło twórców dzieł nieanglojęzycznych.
Nagrody Gildii Reżyserów zostaną przyznane po raz 78. Zdobywcy tego wyróżnienia najczęściej kończą później z Oscarem. Gildia i Akademia ostatnim razem nie zgodziły się w 2020 roku. Pierwsza nagrodziła wówczas Sama Mendesa za "1917". Oscara otrzymał natomiast Bong Joon-ho za "Parasite". Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w 2013 roku. Gildia uhonorowała Bena Afflecka za "Operację Argo". Akademia nawet nie nominowała go do Oscara. Statuetkę zgarnął Ang Lee za "Życie Pi".
W tym roku faworytem jest Paul Thomas Anderson, którego "Jedna bitwa po drugiej" otrzymała niezliczoną ilość pomniejszych wyróżnień. Ryan Coogler i Josh Safdie zdobyli za "Grzeszników" i "Wielkiego Marty’ego" swoje pierwsze nominacje do nagrody Gildii Reżyserów. Z kolei Guillermo del Toro i Chloé Zhao byli w przeszłości jej laureatami. Otrzymali je za "Kształt wody" i "Nomandland". W tym roku są nominowani za "Frankensteina" i "Hamneta".
Podobnie jak Gildia Aktorów, Gildia Reżyserów zignorowała twórców zagranicznych. Wcześniej wśród potencjalnych nominowanych wymieniano Jafara Panahiego ("To był zwykły przypadek"), Joachima Triera ("Wartość sentymentalna"), Klebera Mendonçę Filho ("Tajny agent") i Olivera Laxe ("Sirât").
Gildia nominowała także piątkę twórców za najlepszy debiut kinowy. To Hasan Hadi ("Mamlaket al-Qasab"), Harry Lighton ("Pillion"), Charlie Polinger ("Zaraza"), Alex Russell ("Kameleon") i Eva Victor ("Sorry, Baby").
Zwycięzców nagród Gildii Reżyserów poznamy 7 lutego 2026 roku.