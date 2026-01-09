Oto najlepsi reżyserzy 2025 roku. Znamy nominacje Gildii Reżyserów

Nagrody Gildii Reżyserów zostaną przyznane po raz 78. Zdobywcy tego wyróżnienia najczęściej kończą później z Oscarem. Gildia i Akademia ostatnim razem nie zgodziły się w 2020 roku. Pierwsza nagrodziła wówczas Sama Mendesa za "1917". Oscara otrzymał natomiast Bong Joon-ho za "Parasite". Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w 2013 roku. Gildia uhonorowała Bena Afflecka za "Operację Argo". Akademia nawet nie nominowała go do Oscara. Statuetkę zgarnął Ang Lee za "Życie Pi".

Nominacje Gildii Reżyserów. Najlepsi twórcy 2025 roku

W tym roku faworytem jest Paul Thomas Anderson, którego "Jedna bitwa po drugiej" otrzymała niezliczoną ilość pomniejszych wyróżnień. Ryan Coogler i Josh Safdie zdobyli za "Grzeszników" i "Wielkiego Marty’ego" swoje pierwsze nominacje do nagrody Gildii Reżyserów. Z kolei Guillermo del Toro i Chloé Zhao byli w przeszłości jej laureatami. Otrzymali je za "Kształt wody" i "Nomandland". W tym roku są nominowani za "Frankensteina" i "Hamneta".

Nominacje Gildii Reżyserów. Zignorowano twórców zagranicznych

Podobnie jak Gildia Aktorów, Gildia Reżyserów zignorowała twórców zagranicznych. Wcześniej wśród potencjalnych nominowanych wymieniano Jafara Panahiego ("To był zwykły przypadek"), Joachima Triera ("Wartość sentymentalna"), Klebera Mendonçę Filho ("Tajny agent") i Olivera Laxe ("Sirât").

Nominacje Gildii Reżyserów. Najlepsi debiutanci

Gildia nominowała także piątkę twórców za najlepszy debiut kinowy. To Hasan Hadi ("Mamlaket al-Qasab"), Harry Lighton ("Pillion"), Charlie Polinger ("Zaraza"), Alex Russell ("Kameleon") i Eva Victor ("Sorry, Baby").

Zwycięzców nagród Gildii Reżyserów poznamy 7 lutego 2026 roku.