"To filmy o rozwalaniu samochodów i wybuchach. Czasem fajnie się je ogląda, ale one nie mówią niczego o tym, kim teraz jesteśmy. Nie widzę niczego takiego w filmach Marvela czy w Bondach" - powiedział Paul Verhoeven w rozmowie z "The Sunday Times". Zapytany o to, jak wyglądałby film o Bondzie wyreżyserowany przez niego, Verhoeven zapewnia, że postawiłby na realizm.



I choć po premierze "Casino Royale" Verhoevenowi spodobał się Daniel Craig w roli Bonda, to ostatni film z tym aktorem w roli agenta 007 nie przypadł mu już do gustu. Głównie dlatego, że w zupełności pozbawiony był scen seksu. "A w Bondzie zawsze był seks! Nie pokazywali piersi i nagości, ale zawsze był tam seks w takiej lub innej postaci" - zauważył reżyser.

Verhoeven zastanawia się, skąd niechęć twórców do pokazywania na ekranie seksu. "Seks jest esencją naszej egzystencji. Bez seksu nie byłoby naszego gatunku. Skąd więc ta cała wielka tajemnica? Pojawiła się nowa czystość" - ocenił reżyser, który jako jeden z niewielu twórców wciąż nie stroni w swoich filmach od erotyki. Tak było m.in. w ostatnim wyreżyserowanym przez niego filmie "Benedetta" , który debiutował w ubiegłym roku w Cannes i wywołał kontrowersję z powodu scen lesbijskiego seksu w żeńskim zakonie.

Brak erotyzmu nie przeszkodził filmowi "Nie czas umierać" w zarobieniu 774 milionów dolarów w kinach na całym świecie. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Craiga w roli Jamesa Bonda w kolejnych filmach.

