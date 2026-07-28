Ostre słowa o nowym filmie Nolana. Tłumaczka "Odysei" nie gryzie się w język

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana już przed premierą budziła wiele emocji. Choć tytuł zbiera raczej pochlebne recenzje, Emily Wilson, ceniona tłumaczka greckiego eposu i znawczyni dzieł Homera, otwarcie skrytykowała nową adaptację. Szczególną uwagę zwróciła na nieścisłości fabularne i powielanie stereotypowych schematów. "Byłoby mi wstyd, gdybym napisała jakąkolwiek część tego scenariusza" - przyznała.

Matt Damon i Zendaya jako postacie z filmu "Odyseja" stoją na tle płytkiej wody i pustynnego krajobrazu.
Matt Damon i Zendaya w filmie "Odyseja"Album OnlineEast News

"Odyseja" w reżyserii Christophera Nolana jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Już teraz przewiduje się, że film będzie jednym z najważniejszych graczy w walce o przyszłoroczne Oscary.

Mimo wielu pozytywnych recenzji w sieci nie brakuje również słów krytyki. Teraz głos zabrała tłumaczka i jedna z najbardziej cenionych specjalistek od dzieł Homera - Emily Wilson. Choć jej współczesne tłumaczenie "Odysei" było jedną z inspiracji podczas tworzenia scenariusza, sama produkcja nie zrobiła na niej wrażenia. Wręcz przeciwnie.

Tłumaczka "Odysei" nie przebiera w słowach. Co sądzi o najnowszym filmie Christophera Nolana?

Emily Wilson podzieliła się swoją opinią o filmie na łamach "London Review of Books". Choć tłumaczka dostrzega wartość rozrywkową zrealizowanej produkcji i docenia, że jej praca była brana pod uwagę w trakcie pisania scenariusza, nie była w stanie zdobyć się na więcej pochwał. Całe widowisko porównała do pokazu fajerwerków z okazji Dnia Niepodległości, zauważając z ironią, że mają bardzo zbliżony "poziom głębi narracyjnej i emocjonalnej".

"Byłoby mi wstyd, gdybym napisała jakąkolwiek część tego scenariusza" - skomentowała ostro.

Zobacz również:

Matt Damon w filmie "Odyseja"
Quizy

Nie tylko "Odyseja" Nolana. Jak dobrze znasz mitologię grecką?

Karolina Kopeć
Karolina Kopeć

"Przedstawienie Odyseusza jako pozbawionego pewności siebie wodza wojennego całkowicie podważa wiarygodność świata przedstawionego. Nie pokazano nam, że wojna czy zabijanie są czymś złym, a jedynie to, że dobrzy ludzie czasem mają z tego powodu wyrzuty sumienia. [...] Ręce Odyseusza i Telemacha splamione są krwią wyłącznie w najbardziej 'sprawiedliwych', wyjętych niczym z gier komputerowych scenach zabijania, a śmierć ich ofiar - czy to Trojan, olbrzymów, zalotników czy niewolników - nie budzi w nas ani współczucia, ani grozy. Podczas złupienia Troi - które rzekomo sam zorganizował - Odyseusz rozgląda się wokół ze zdumieniem i przerażeniem, jakby nigdy wcześniej nie widział masakry" - zauważyła Wilson i dodała, że reżyser nie poradził sobie także z budowaniem innych postaci, w tym Penelopy.

"Twarz Anne Hathaway jest jak zawsze niezwykle ekspresyjna, a aktorka wygląda pięknie i tajemniczo. Sam scenariusz jednak nie daje jej praktycznie nic do zagrania poza tęsknotą za granym przez Matta Damona Odyseuszem - i to w zasadzie z niewiadomych powodów. Między parą nie ma żadnej chemii, brakuje więzi. Podczas wędrówki Odyseusz trzyma blisko siebie małą figurkę mającą ją symbolizować; prawdziwa Penelopa okazuje się jednak niewiele bardziej interesująca od tej maleńkiej podobizny" - skomentowała.

"Odyseja" powiela stereotypy? Niewykorzystany potencjał

Znawczyni Homera odniosła się również do wyborów obsadowych, które wywoływały kontrowersje i żywe reakcje internautów kilka miesięcy przed premierą filmu:

"Obsada dobrana bez względu na rasę aktorów była, co nieuniknione, krytykowana przez niektóre środowiska. Nie ma jednak w niej nic szczególnie postępowego. Większość niebiałych aktorów wciela się w wariacje na temat stereotypowej postaci 'czarnego najlepszego przyjaciela', którego jedyną funkcją w fabule jest wspieranie białego protagonisty. Podwójna rola Lupity Nyong'o jako Heleny i Klitajmestry jest skrajnie niedopracowana. Aktorka dostaje zaledwie kilka minut na ekranie, by odegrać serię krótkich scen przedstawiających kobiety wyłącznie jako ofiary".

Zobacz też:

Piracka kopia "Odysei" trafiła do sieci. Jak wpłynie to na zarobki filmu?

"Witajcie w Hope" [trailer 2]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze