"Zawodowcy": filmowy rollercoaster. Humor, elegancja i przygoda

Najnowsze dzieło Guya Ritchiego to pędzący przez kilka kontynentów filmowy rollercoaster. W "Zawodowcach" reżyser "Porachunków", "Przekrętu" i "Dżentelmenów" sięga po sprawdzone środki: buduje napięcie, łączy ironiczny humor z kryminalną intrygą i po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem precyzyjnie rozpisanych dialogów. Głównych bohaterów jego opowieści grają tym razem: Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill i Rosamund Pike. Tytuł trafi do polskich kin 29 maja.

Eiza González to najmniej znana w tym towarzystwie osoba. Kim jest? 36-letnia meksykańska aktorka, piosenkarka i modelka karierę zaczynała w Meksyku. Zagrała w kilku telenowelach, a w 2013 roku przeprowadziła się do Los Angeles i zaczęła karierę w Hollywood. Ma na koncie role w takich filmach, jak "Od zmierzchu do świtu", "Godzilla vs. Kong" czy "Baby Driver".

"Zawodowcy" to dla Eizy González kolejne spotkanie na planie z Guyem Ritchie. W 2024 roku wystąpiła w jego "Ministerstwie niebezpiecznych drani". Kim jest bohaterka, którą teraz zagrała?

"Rachel to bardzo interesująca postać. Poważna, bezpośrednia i opanowana. Wie, co robić i co osiągnąć w ramach swoich kompetencji. Ma też świetne poczucie humoru. Mroczne, które bardzo lubię. W życiu chodzi jej o pieniądze i o wygraną. Dzięki intelektowi, dowcipowi, strategii i łatwości adaptacji jest najlepsza w tym, co robi. Jest ostra i bardzo ambitna w dobrym tego słowa znaczeniu" - mówi Eiza González.

Jak aktorka wspomina pracę na planie "Zawodowców"? Jakim reżyserem jest Guy Ritchie?

"Guy uwielbia tworzyć na bieżąco. Świetnie wyczuwa mocne strony i talent poszczególnych osób. Ale to wymagające. Tworzenie postaci z takim dobrym reżyserem to spełnienie marzeń, bo czasem mamy pomysł, ale nie wiemy, czy dobry, czy zły. U Guya nie ma "dobrze" czy "źle", jest tylko tworzenie. Dzięki temu postacie są ciekawsze, a on dostrzega niuanse i detale, o których byście nawet nie pomyśleli" - wyjaśnia aktorka.

"Zgodziłabym się na każdą propozycję Guya. Jest absolutnym geniuszem, a praca z nim zawsze jest ekscytująca. Na planie czułam się jak na placu zabaw z najlepszymi przyjaciółmi" - zdradza.

"Możliwość pracy poza studiem jest dla aktora darem"

Film "Zawodowcy" realizowany był w kilku krajach. Ekipa odwiedziła takie malownicze miejsca, jak Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania czy Arabia Saudyjska.

"Możliwość pracy poza studiem, w prawdziwym świecie, jest dla aktora darem. Można współistnieć z daną przestrzenią, a w tym filmie są różne lokalizacje. Jedziemy do Hiszpanii, spędzamy trochę czasu w Arabii Saudyjskiej, gdzie są jedne z najpiękniejszych krajobrazów, jakie zapewne kiedykolwiek zobaczycie na ekranie. Miałam okazję pracować tam z niesamowitą ekipą, a te miejsca ukazują daną kulturę i wnoszą do filmu świeże spojrzenie" - mówi Eizy González.

Aktorka była również zachwycona tym, że na planie spotkała się ze swoimi ulubionymi kolegami po fachu.

"Nie ma dobrego filmu bez dobrego zespołu twórców. Cudownie znowu było się spotkać z Jake'em [Gyllenhaalem - red/]. Jest bardzo konkretny. Zarówno on, jak i Henry [Cavill - red.] są niesamowicie utalentowani. Są też ogromnie pewni siebie. Są liderami na planie, zarażają opanowaniem i pewnością siebie resztę obsady. Miałam dużo szczęścia, że byli przy mnie. To jak spełnienie marzeń" - wyznała.

"Zawodowcy": Fabuła filmu Guya Ritchiego

Główną bohaterką "Zawodowców" jest Rachel (Eiza González), działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów. Kobieta otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji.

Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Rachel pracuje od lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

To film z oryginalną historią, świetnymi rolami i dynamiczną akcją. Jest w nim humor, elegancja, seksowność, przygoda. To dla takich filmów stworzono duży ekran. W kinie jest pewna magia, a co może być lepszego niż oglądanie tam filmu Guya Ritchiego?

"Zawodowcy" w kinach od 29 maja. Dystrybutorem tytułu jest Monolith Films.