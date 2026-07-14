W poniedziałek 13 lipca media obiegła przykra informacja. Nie żyje Sam Neill, nowozelandzki aktor znany przede wszystkim z roli w serii filmów "Park Jurajski" i serialu "Peaky Blinders". Miał 78 lat.

"Z ogromnym smutkiem rodzina Sama Neilla przekazuje wiadomość o jego śmierci, która nastąpiła w poniedziałek 13 lipca w Sydney w Australii" - napisano na profilach aktora w mediach społecznościowych.

"Sam był otoczony rodziną i odszedł z godnością, która charakteryzowała całe jego życie. Strata była nagła i nieoczekiwana, ale pocieszeniem jest fakt, że Sam pozostał wolny od raka. Rodzina pragnie wyrazić najgłębszą wdzięczność personelowi prywatnego szpitala St Vincent's za niesamowitą opiekę. Więcej szczegółów zostanie podanych później, ale na razie, w imieniu rodziny, prosimy o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie zmagania się z tą niezmierzoną stratą".

Ostatnie tygodnia życia Sama Neilla

Była partnerka Sama Neilla, Laura Tingle, opowiedziała mediom o ostatnich tygodniach życia aktora. Choć para rozstała się pięć lat temu, Neill i Tingle wciąż pozostawali sobie bardzo bliscy i utrzymywali przyjacielską relację.

W kwietniu tego roku Neill pokonał nowotwór krwi, dlatego rak nie był bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Jak powiedziała Tingle, stan zdrowia aktora zaczął jednak wyraźnie pogarszać się w tygodniach poprzedzających jego odejście.

"Jego biedne, stare ciało po prostu się trochę wyczerpało" - powiedziała australijska dziennikarka w rozmowie z ABC Radio Sydney.

"Przez ostatnich kilka tygodni był bardzo chory. Wszyscy, którzy go kochali - zarówno ci blisko niego, jak i ci daleko - trzymali za niego kciuki i życzyli mu powrotu do zdrowia. Myślę jednak, że tym razem jego organizm był już zbyt osłabiony, by znów się podnieść."

Tingle wyjaśniła, że intensywne leczenie, które pomogło Neillowi pokonać raka, miało również poważny wpływ na jego organizm.

"Przeszedł wiele cykli chemioterapii i terapii immunologicznej. Na szczęście leczenie ostatecznie pozwoliło mu pokonać nowotwór krwi, na który cierpiał, ale jednocześnie bardzo osłabiło jego układ odpornościowy."

Sam Neill zmarł w wyniku ciężkiego zapalenia płuc.