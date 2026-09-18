Ostatnie pożegnanie Witolda Płóciennika. Ceniony operator miał 56 lat

Witold Płóciennik zmarł 29 sierpnia 2026 roku. Tego dnia zaginął i przez kilka dni prowadzono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. O jego śmierci policja poinformowała 3 września 2026 roku. Miał 56 lat.

Trwają uroczystości pogrzebowe znanego operatora filmowego.

"Z wielkim żalem informujemy, że pogrzeb naszego ukochanego, Witolda Płóciennika, zmarłego dnia 29 sierpnia 2026 r. odbędzie w dniu 18 września 2026 r. o g. 11.00 w Kościele Rzymskokatolickim św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego w Warszawie - Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym" - czytamy na Facebooku. "Uroczyste odprowadzenie rozpocznie się o g. 13.00 przy bramie Cmentarza Wojskowego na Powązkach od strony ulicy Powązkowskiej" - przekazano.

Rodzina wystosowała specjalną prośbę, aby zamiast kwiatów rozważyć wsparcie dla Fundacji ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Na pogrzebie pojawili się przyjaciele i znajomi Witolda Płóciennika, m.in. aktorka Gabriela Muskała i reżyser i operator Bartosz Konopka.

Gabriela Muskała na pogrzebie Witolda Płóciennika AKPA AKPA

Bartosz Konopka na pogrzebie Witolda Płóciennika AKPA AKPA

Witold Płóciennik nie żyje. Co się stało?

Płóciennika ostatni raz widziano 29 sierpnia. 31 sierpnia nie stawił się na planie zdjęciowym serialu Netfliksa. Akcja poszukiwawcza trwała przez kilka dni. 3 września poinformowano o odnalezieniu ciała operatora.

Z komunikatu rzeczniczki Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z 3 września 2026 roku dowiedzieliśmy się, że data zgonu operatora "może odpowiadać dacie jego zaginięcia". Jako bezpośrednią przyczynę śmierci wskazano niewydolność oddechowo-krążeniową.

Najważniejsze filmy i seriale Witolda Płóciennika

Witold Płóciennik był cenionym polskim operatorem filmowym i członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Za swoją pracę został wyróżniony nagrodą za najlepsze zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Ikara. Legendę Mietka Kosza". Otrzymał także Złotą Żabą w Konkursie Filmów Polskich na Festiwalu Energa Camerimage za "Zieję".

Pracował przy głośnych polskich produkcjach, takich jak "Cała zima bez ognia", "Wymyk", "Jak pies z kotem", "Mistrz", "Święto ognia" czy "Przepiękne!". Był także autorem zdjęć do seriali "Ultraviolet", "Kruk", "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Idź przodem, bracie" i "Minuta ciszy".