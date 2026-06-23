Ostatnie pożegnanie Janusza Michałowskiego. Borys Szyc: "Uwielbiałem go"

Janusz Michałowski urodził się 1 stycznia 1937 roku w Augustowie. Pracował w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Kaliszu i Poznaniu. Od 1990 roku był aktorem Teatru Ateneum w Warszawie, a od 1999 roku związał się z Teatrem Współczesnym. W kinie zadebiutował pod koniec lat 70. Po udanych kreacjach wuja głównego bohatera w "Zmorach" (1978) Wojciecha Marczewskiego oraz lekarza w "…gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie…" (1978) Andrzeja Trzos-Rastawieckiego, otrzymał główną rolę w "Pałacu" (1980) Wiesława Myśliwskiego. Później zagrał w takich klasykach jak "Vabank" czy "Seksmisja".

Niestety, 11 czerwca 2026 roku musieliśmy pożegnać tego cenionego artystę. Aktor zmarł w wieku 89 lat, a 22 czerwca odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Bliscy i przyjaciele żegnają artystę

W nekrologu bliscy wspomnieli Janusza Michałowskiego nie tylko jako wybitnego aktora, ale przede wszystkim jako wspaniałego człowieka. Pisali o nim z czułością, podkreślając jego skromność, mądrość i życzliwość. W pożegnaniu znalazły się słowa, że był człowiekiem "pełnym łagodności i życzliwości".

Na pogrzebie odczytano między innymi słowa Borysa Szyca, który był głęboko poruszony śmiercią cenionego artysty.

"Odszedł Janusz Michałowski. Wielki aktor i piękny aktor, ale jeszcze piękniejszy człowiek. Uwielbiałem go" - napisał Szyc, który nie krył, że wiele ich łączyło - nie tylko na płaszczyźnie zawodowej.

"Miał w sobie spokój i mądrość, cudowne poczucie humoru, ciepło, które sprawiało, że chciałeś być blisko" - wspominał. Borys Szyc przyznał, że obecność wieloletniego współpracownika wciąż jest dla niego żywa: "Słyszę teraz w głowie jego głos. Zostanie ze mną do końca. Będę tęsknił, Januszku" - zakończył.

Janusz Michałowski spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w Alei Zasłużonych - wyjątkowym miejscu przeznaczonym dla osób szczególnie ważnych dla polskiej kultury, nauki i życia publicznego.