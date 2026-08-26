"The Flintstones" był serialem animowanym zrealizowanym przez studia Hanna-Barbera w latach 1960-66. Opowiadał o przeciętnej rodzinie żyjącej w prehistorycznym mieście Bedrock. Fabuły kolejnych odcinków skupiały się na perypetiach Freda Flintstone'a, ojca rodziny, który zwykle szuka sprytnych sposobów na osiągnięcie szybkiej fortuny. Często wikła w swe intrygi mieszkającego po sąsiedzku dobrotliwego Barneya Rubble'a. Program okazał się ogromnym sukcesem. Był pierwszą animacją nominowaną do Emmy w kategorii Najlepszy serial komediowy.

Bamm-Bamm dorastał na oczach widzów

Bamm-Bamm pojawił się po raz pierwszy w trzecim odcinku czwartego sezonu "Flintstone'ów" z 1963 roku. Rodzina Rubble'ów przygarnia go, gdy znajduje niemowlę na swoim ganku. Chłopiec charakteryzował się niezwykłą siłą fizyczną, co często przysparzało kłopotów jego opiekunom.

W 1971 roku zadebiutował serial "The Pebbles and Bamm-Bamm Show", który skupiał się na nastoletnich perypetiach dzieci Flintstone'ów i Rubble'ów. W filmie animowanym "I Yabba-Dabba Do!" z 1993 roku para bierze ślub. Z kolei w "Hollyrock-a-Bye Baby" z tego samego roku doczekali się dziecka.

Pebbles i Bamm-Bamm pojawili się także w filmie aktorskim "Flintstonowie" z 1994 roku.

Ryan Gosling nie zwalnia tempa

Gosling i Henderson pracują obecnie nad romansem "Love of Your Life" Rachel Morrison, w którym główne role zagrają Margaret Qualley, Aaron Pierre i Patrick Schwarzenegger. Projekt o Bamm-Bammie ma znajdować się na bardzo wczesnym etapie preprodukcji. Trwa poszukiwanie scenarzystów. Nie znamy także obsady. Nie ma informacji, by Gosling rozważał występ w roli dorosłego Bamm-Bamma.

Dla aktora ostatnie miesiące są niezwykle intensywne. "Projekt Hail Mary", w którym zagrał główną rolę, okazał się sukcesem frekwencyjnym i artystycznym. W grudniu 2025 roku zakończył zdjęcia do "Star Wars: Starfighter", spin-offa "Gwiezdnych wojen". Z kolei w lipcu ogłoszono, że zagra główną rolę w adaptacji komiksu Marvela "Ghost Rider".